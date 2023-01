Hôtel Étrange – Les compilations des éditions Sarbacane

Hôtel Étrange est une série de Florian Ferrier et Katherine Ferrier, à retrouver dans trois compilations, parues en janvier 2023, aux éditions Sarbacane. La petite pension de famille est à découvrir ou redécouvrir à travers trois ouvrages, qui regroupent chacun deux histoires, sous forme de bande dessinée, pour les jeunes lecteurs.

En hiver, l’Hôtel Étrange dort d’un sommeil profond pendant plusieurs mois. Alors que les habitants dorment paisiblement, un matin, quelqu’un vient sonner, à la porte d’entrée. Kaki est réveillé, mais il a beau se cacher sous son oreiller, il entend toujours sonner. Il se lève de mauvaise humeur. Dans le couloir, il croise Marietta. Elle suit Kaki en demandant qui peut bien sonner ainsi, en plein hiver ! Agacé, Kaki affirme que cette personne va se faire botter le derrière… Marietta court après lui, il demandant de rester poli ! Lorsqu’ils ouvrent la porte, ils voient plein de personnages mécontents qui attendent depuis longtemps.

Le premier ouvrage reprend les deux premières aventures des résidents de la pension de famille. Et, ainsi de suite, les quatre autres histoires sont à retrouver dans les deux autres compilations. On découvre ou redécouvre les personnages amusants et attachants, tels que Marietta et ses drôles de compagnons, Kaki, un monstre, M. Léclair, le veilleur de nuit, M. Snarf le réceptionniste et Célestin toujours prêt à aider ses amis. Le fantastique et les aventures s’entremêlent avec un brin d’humour, pour des histoires plaisantes, bien rythmées et captivantes. Les récits sont un brin poétiques, assez doux, pour cet univers onirique fabuleux et captivant. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fin, plutôt rond, des personnages expressifs, et un univers coloré.

Hotel Étrange est une série de la collection Les Petits Sarbac’, à retrouver en compilations, aux éditions Sarbacane. Trois ouvrages qui proposent chacun deux aventures, dans lesquelles les jeunes lecteurs vont découvrir ou redécouvrir des héros fabuleux et attachants.

