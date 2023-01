On a testé pour vous la gamme de shampoings Nodé de Bioderma

Le psoriasis peut rapidement devenir un cauchemar dans la vie de celui qui en souffre. Et on a tendance à ignorer que la maladie attaque souvent le cuir chevelu provoquant rougeurs et démangeaisons, à des stades plus ou moins graves. S’il n’y a aucune recette miracle, nous avions quand même envie de vous parler de la gamme de shampoings/soins Nodé de Bioderma que nous avons pu tester.

Le psoriasis du cuir chevelu : un cauchemar !

Difficile de dire pourquoi l’on souffre de psoriasis du cuir chevelu ou encore de dermite séborrhéique, car cela peut venir de tout un tas de raisons qu’il est bon d’aborder avec un spécialiste : génétique, système immunitaire, environnement, stress, alcool, médicaments, etc. Toujours est-il que cette maladie aussi gênante que disgracieuse, peut causer de vrais complexes. Première cause ? Les pellicules et squames qui polluent notre quotidien, au point que l’on n’ose pas sortir, de peur du regard des autres. Les démangeaisons forcément, parfois jour et nuit, qui abîment et brûlent notre cuir chevelu. De graves réactions cutanées, dont on ne connaît pas toujours l’explication et dont on se passerait bien volontiers.

Une recette miracle ? Non !

Le psoriasis du cuir chevelu peut s’amoindrir en prenant soin d’utiliser des produits doux et adaptés. Néanmoins, il ne se soigne pas. Il peut en revanche disparaître comme il est apparu, du jour au lendemain. Il est donc important de trouver sa routine de soins/shampoings appropriés, qui minimise squames et pellicules. Et la gamme Nodé de Bioderma fait partie des produits que nous recommandons, car elle possède des soins ciblés et complémentaires. Doux et suffisamment variés pour répondre à des diagnostics plus ou moins sévères, tels que les pellicules ou encore les états squameux en plaque.

Zoom sur la gamme Nodé de Bioderma

Bioderma propose donc une gamme nommée Nodé qui veille à prendre soin des cuirs chevelus sensibles. La marque a souhaité proposer plusieurs produits de façon à répondre à un maximum de problèmes capillaires. On retrouve donc des antipelliculaires, des soins plus exigeants pour minimiser les soucis de squames, et même la dermatite séborrhéique. Sa force réside dans le fait qu’elle propose des soins qui vont aux cheveux secs, gras, sensibles et irrités.

Comment éviter les plaques et leur réapparition ?

Nous avions envie de vous présenter une routine ciblée psoriasis qui nous a su nous convaincre. Encore une fois, l’idée étant de soulager et non de soigner définitivement !

Le fluide Nodé K – Kérato Réducteur

Il s’agit d’un concentré que l’on peut utiliser sur la zone ciblée juste avant le shampoing. Soit, sur cheveux secs et non lavés, c’est important de le préciser. Bioderma préconise de le laisser poser plus ou moins 10 minutes, moins si vous ressentez des picotements. Puis, rincer abondamment. Ce fluide est efficace dès la première utilisation !

Le shampoing Nodé K – États squameux en plaque

Après avoir rincé le fluide, utiliser le shampoing Nodé K pour compléter le soin et prévenir l’apparition des squames disgracieuses. Ce shampoing est impressionnant d’efficacité sur court terme, il minimise clairement les squames, et limite les démangeaisons. Nous ne sommes pas surpris que les dermatologues le prescrivent. C’est de loin le meilleur shampoing de ce genre que nous avons pu tester dans le commerce.

Le shampoing Nodé DS + – Antipelliculaire intense

Comme son nom l’indique, ce shampoing est davantage dédié à l’apparition de pellicules intenses. Il est apaisant et limite leur apparition. Attention, ne changez pas de shampoing entre-temps, car cela n’aura eu aucune utilité.

En conclusion, nous sommes conquis par l’efficacité des soins et shampoings Nodé de Bioderma. Plus encore, les formulations des produits Bioderma pour les cheveux sont – contrairement à d’autres concurrents – non asséchantes ! Après les soins, les cheveux restent souples, c’est appréciable.

Si vous souffrez de problèmes cutanés au quotidien, n’hésitez pas à tester la gamme Nodé. Vous la trouverez dans plusieurs parapharmacies en ligne, il vous suffira de vous rendre sur le site en ligne et de vous laisser guider.