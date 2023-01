Paranormalement – Ed. Delcourt

Paranormalement est un récit complet, de Fabrice Défontaines, paru dans la collection Shampooing, des éditions Delcourt, en janvier 2023. Un album plaisant, mêlant habilement des saynètes de la vie quotidienne d’une famille, d’un père et ses expériences paranormales.

Des enfants s’amusent sur une aire de jeux. Deux petits garçons se chamaillent en bas de toboggan. Une mère prend veut prendre les choses en main et demande au père de la laisser s’en occuper. Elle sépare les deux enfants et commence à discuter avec Lou. Elle lui explique que si Ulysse l’embête, il doit venir la voir. Puis, elle se tourne vers Ulysse. Elle lui explique, également, que si Lou l’embête, il doit venir la voir. Les deux garçons regardent leurs parents. Ulysse se retourne vers Lou. Il lui explique que si maman l’embête, il doit venir le voir !

Des saynètes de la vie quotidienne de la famille, mais surtout du papa et de ses expériences, sont à découvrir. L’album est léger et plaisant à lire, offrant un joli moment de lecture. C’est drôle et subtil, surprenant aussi, avec le mélange de ces deux observations, l’une sur les dires et réflexions des enfants et l’autre sur les expériences paranormales. Cependant les anecdotes s’enchaînent facilement, proposant un quotidien plutôt drôle à découvrir. Les gags, souvent d’une page, sont courts, la lecture assez rythmée et dynamique. Les personnages sont vites attachants, avec des moments de tendresse, de jeux, de questionnements sur le monde… Les situations sont souvent cocasses, avec des parents qui ne savent pas trop où se mettre, avec ces deux enfants sans complexe, qui s’interrogent et osent. Le dessin est simple, néanmoins fluide, rond et expressif.

Paranormalement est un récit complet, des éditions Delcourt, proposant de drôles et surprenantes saynètes du quotidien d’une famille. Des expériences d’un père de famille sur le paranormal, en passant par les anecdotes des enfants pétillants de vie, l’ouvrage se veut léger, drôle et plaisant à découvrir.

