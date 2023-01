Publié depuis le 26 octobre 22 aux Éditions Glénat Manga. Tome 4 paru le 04 janvier 23.

Le décor du tome 3 de Neon Genesis Evangelion :

Si vous avez raté les volumes précédents, cliquez dessus >> TOME 1 >> TOME 2

Une base abandonnée au milieu du désert, Ryogi continue d’enquêter sur l’identité de celui qui dirige l’organisme.

Pendant ce temps, dans les rues de Tokyo-3 , les jeunes pilotes de l’institut baladent avant d’arriver jusqu’à l’appartement du capitaine. Là, qu’elle n’est pas leur surprise ! Asuka vient juste d’emménager chez Misato. Elle aura, elle aussi, une chambre dans l’appartement. Shinji est partagé entre la curiosité et l‘étonnement.

Déjà qu’avec Misato la cohabitation était légèrement compliquée, le fait qu’il y ait une autre fille ne va pas arranger le problème. Mais le temps est à la fête !! Car le capitaine a eu une promotion. Et tout le monde a bien envie de célébrer les deux bonnes nouvelles !

Le soir même, un bon gueuleton est de mise. Et cette parenthèse dans la vie de chacun, est comme un souffle d’air frais dans leurs vies en tant que pilote. Shinji se sent heureux pour la première fois. Et une vieille histoire de couple resurgit à l’arrivée de Ryogi, qui va venir pimenter leur quotidien. Ainsi que celui des autres jeunes pilotes… Jalousie, sentiments… Un quotidien d’adolescents normaux dont ils ont besoin pour pouvoir se raccrocher à leur vie.

Mais, dès le lendemain, les entraînements dans les EVA reprennent, et la menace pèse …

Le point sur le manga :

C’est moi où les volumes, la matière et les couleurs sont de plus en plus belles ?!! Un rosé poudré pour ce volume 3 de Neon Genesis Evangelion Perfect Edition, où trône la belle et imprévisible Asuka !!! Yoshiyuki Sadamoto et le studio d’animation japonais Khara nous gâtent pour ce collector et son illustration associée.

Malgré la légèreté des échanges très adolescents une bonne partie de ce volume 3 publié aux Éditions Glénat, on ressent une sorte de pression quant au protagoniste principal. Son rapport avec son père, ses démons, et l’enquête et les découvertes de Ryogi poussent à plusieurs questionnements au sujet de l’organisation. Mais surtout, des mensonges ou des secrets de ce qu’elle cache.

Un tome basé sur différentes révélations sur ces « meccas » et leurs origines.

La conclusion :

Toujours aussi passionnant et entraînant ! Ce troisième volume de Neon Genesis Evangelion Perfect Edition aux Éditions Glénat, se place sous le signe des révélations, mais aussi du déchirement. Les protagonistes principaux ont tous quelque chose à perdre, et le protagoniste principal est en plein paradoxe. Sortez les mouchoirs, ce troisième opus à sa part de drames !!!!