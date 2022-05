Neon Genesis Evangelion Perfect Edition – Volume 1 – Glénat Manga Max

Neon Genesis Evangelion [ Perfect Edition], une œuvre mythique de science-fiction ! Un shonen , en grand format , pour délecter les accros à la technologie, et aux rapport humains.

Premier volume disponible chez Glénat Manga depuis le 25 Mai 22.

Après le cataclysme provoqué par un astéroïde gigantesque en l’An 2000, plus de la moitié de la population est rayée de la surface terrestre. Ce « second impact » reste un épisode catastrophique pour le Japon. Quinze ans plus tard , alors que la population s’est adaptée en se réfugiant dans des « villes -forteresses », la capitale Tokyo-3 est attaquée par de mystérieux mecha que la population surnomme les « Anges ».