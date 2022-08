Neon Genesis Evangelion [Perfect Edition], une œuvre mythique de science-fiction ! Un shonen, en grand format, pour délecter les accros à la technologie, et aux rapport humains.

Second volume disponible chez Glénat Manga depuis le 24 août 22.

Le récap :

Cliquez ici pour accéder au tome 1 >>TOME 1 <<

Après un cataclysme provoqué par un astéroïde gigantesque en l’An 2000, plus de la moitié de la population est rayée de la surface terrestre. Ce « second impact » reste un épisode catastrophique pour le Japon. Quinze ans plus tard, alors que la population s’est adaptée en se réfugiant dans des « villes Forteresses », la capitale Tokyo-3 est attaquée par de mystérieux mecha que la population surnomme les « Anges ».

Pour contrer ces attaques intempestives, menaçant l’humanité, la NerV, une organisation secrète, contre-attaque en créant de gigantesques anthropoïdes : Les « Evangelion » ou Eva, nécessitant des pilotes aguerris pouvant se connecter facilement à l’interface. Le fils même du directeur de cette organisation est convié à rejoindre les forces de la NerV.

Tokyo-3. Une rue de la ville forteresse. Shinji et Ritsuko se baladent.

La notoriété de Shinji après ses prouesses en tant que pilote de l’Eva-01 n’est plus à faire. Même certains de ses détracteurs, viennent apporter de plates excuses, concernant les propos déplacés qu’ils ont pu avoir sur Shinji.

Chemin faisant, les deux collègues tombent nez à nez avec Rei. Précédemment blessée dans un combat avec un des « anges ». Le jeune pilote semble troublé par cette jeune fille, qui, comme lui, parvient à créer un lien neuronal avec les « Eva ». Ces anthropoïdes sont créés par son propre père. Rei reste un grand mystère pour lui. Très timide et assez renfermée, aucune émotion ne se lit jamais sur son visage. Elle semble si froide, que Shinji en vient même à se demander si elle n’est pas un robot !!

Mais il est temps de rentrer dans les locaux de la NerV. Les essais ont repris, et Shinji en profite pour poser un peu plus de questions afin de mieux connaître son père. Il y a quelques années, il apprend même qu’il a sauvé Rei d’un essai raté, en allant jusqu’à la retirer de sa capsule encore brûlante. Depuis, ses mains sont sérieusement brûlées.

Tant de questions sur un passé dont il ne connaît pas grand-chose. Et dont il a raté les principaux événements de sa propre vie. Sur une jeune fille, qui est apparemment la protégée de son propre père, et pour laquelle il commence à développer des sentiments…

Tandis que Shinji se tourmente, un nouvel engin extra-terrestre fait son apparition sur les radars. Il va falloir « survivre » une nouvelle fois, et entrer dans un combat frontal, sans connaitre ce qu’est exactement cet ennemi…

shonen : Le point et la conclusion sur ce

Une perfect édition toujours sublime avec ses graphismes flatteurs et son format nécessaire !! Ce second volume est un concentré du volume 3 et 4 initial. Le récit de Yoshiyuki Sadamoto s’axe sur les questionnements affectifs et sentimentaux de Shinji. Le rapport étrange qu’il entretient avec son propre père, qu’il ne découvre que trop peu grâce aux dires de ceux qui l’entourent. Et ces rapports nouveaux qu’il crée avec Rei et Asuka. L’ambiance alterne entre passé et présent. Introspection fortuite de Shinji. Et intervention sur le terrain.

Un second tome basé sur l’affectif des personnages, avec une certaine jalousie et des rapports fraternels qui se développent. Ainsi que leur capacité à collaborer pour survivre malgré tout aux différentes attaques, en essayant de garder une vie d’adolescent « normale ». Une nouvelle fois conquise par ce Neon Genesis Evangelion Perfect Édition aux Éditions Glénat Manga. Cerise sur le gâteau : ce nouvel ex-libris collector en fin de lecture !!!!!