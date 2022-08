Cinq tendances économiques clés en 2022

Les processus problème économique et les événements de l’année écoulée ont préparé le terrain pour les tendances de l’année à venir. Veuillez également lire notre nouvelle économique article – casino paypal.

Sur le marché de l’investissement, l’activité devrait augmenter pour rattraper et dépasser l’accélération de la croissance des prix crise economique 2022.

1. L’inflation va tester le seuil à deux chiffres

Les contexte économique processus d’inflation, qui ont été déclenchés en 2021 sous le couvert d’une reprise des économies nationales, surtout aux États-Unis et dans l’UE, continuent d’accroître la pression sur le système financier et nouvelle économique prédiction mondiale 2022 mondial. Aux Etats-Unis, par exemple, la hausse de l’inflation a interrompu quatre mois de stabilité autour du niveau de 5,4% avec un bond à 6,2% en octobre. Au cours des mois restants, toutefois, avec la croissance des actifs liés aux matières premières et un regain d’activité des consommateurs à l’occasion des fêtes, la hausse des prix pourrait être poussée vers la barre des 10 %, et l’année prochaine également, un franchissement de cette barre semble tout à fait réaliste.

2. Le dollar pourra s’apprécier

La Réserve fédérale américaine tente de lutter activement contre l’inflation en annonçant une réduction du gratuity programme d’assouplissement quantitatif (QE), qui consiste à acheter des obligations sur le marché pour soutenir l’économie. En outre, à partir du second semestre 2022, et peut-être même avant, on peut s’attendre à un cycle de 0,5 à 1,5 point de base de hausse des taux d’intérêt. Dans le contexte de la réduction progressive de l’assouplissement quantitatif, il s’agirait d’un facteur de croissance important pour le dollar. Toutefois, ces conséquences de l’impact réglementaire et non du renforcement de l’évolution comportent des risques considérables pour les marchés boursiers, surtout pour les États-Unis, d’où les investisseurs se précipitent pour retirer des liquidités.

3. Les crypto-monnaies testent le rôle d’un instrument de sécurité

Les principales devises de réserve du monde, en raison de la hausse de l’inflation aux États-Unis et dans la zone euro et des efforts des régulateurs pour la combattre, ne seront pas les seuls instruments d’épargne et de rendement possibles en 2022. Il s’agira plutôt de produits moins réglementés, comme l’or, qui pourrait atteindre un sommet paiement historique de 2 100 dollars.

4. Les actifs numériques recherchent la diversification

Les investisseurs peuvent s’attendre à la perspective de retours de la Facilité de financement décentralisé (DeFi) non seulement dans les investissements directs, mais aussi dans l’utilisation de produits basés sur la blockchain. Par exemple, dans la création et la circulation de certificats numériques uniques pour les œuvres d’art (segment NFT), ainsi que dans l’utilisation de solutions de garde impliquant des opérateurs d’actifs numériques tiers. Le rôle des conseillers en investissement ayant des compétences dans la crypto-sphère s’en trouvera renforcé.

5. La réglementation croissante des crypto-monnaies va soutenir le marché

L’expansion des investisseurs DeFi, y compris l’exode des marchés traditionnels, sera soutenue par une réglementation gouvernementale prudente du segment des crypto-monnaies, dont on peut s’attendre à ce qu’elle s’intensifie en 2022 – notamment en réponse à la demande croissante du marché pour les monnaies numériques. Des mesures telles que des audits de supervision supplémentaires renforcent la confiance des entreprises et du public dans la cryosphère.