La science est dans – Deux nouveaux titres à découvrir

Le sable et Le lait sont deux nouveaux titres de la collection La science est dans, des éditions Nathan. Deux ouvrages intéressants, parus en avril 2022, qui propose d’observer, de faire des expériences, pour mieux apprendre et comprendre la science.

Après un sommaire, il est proposé aux enfants de faire connaissance avec le sable. Autour de trois questions posées, les bambins vont déterminer le sable, s’il est doux, piquant, sec, léger, clair… Des lieux, où trouver le sable, sont aussi à déterminer, tout comme des choses que l’on fabrique, avec cet élément. Ensuite, sur la double page suivante, les enfants sont invités à regarder le sable de plus près, pour savoir de quoi il est composé.

Après un sommaire, également, les enfants sont invités à faire connaissance avec le lait. Après une question autour des aliments qui peuvent contenir du lait, les bambins devront découvrir qui, parmi certains animaux, ne donnent pas de lait. Ensuite, sur la double page suivante, une expérience est à découvrir. Les enfants sont invités à créer une tempête avec le lait.

Les deux ouvrages invitent à développer la curiosité, la créativité et l’esprit scientifique des enfants, avec un concept simple, réaliser des expériences faciles et étonnantes, autour d’un objet. A travers le sable et le lait, les jeunes scientifiques vont découvrir les grands principes scientifiques, découvrir les phénomènes, des réactions… L’observation est également au cœur de ces deux livres palpitants, plutôt bien construits, avec des titres accrocheurs, des expériences illustrées et présentées de manière ludique, des explications simples et claires. Certaines informations sont étonnantes, et captiveront les jeunes lecteurs prêts à manipuler, observer, transformer…

Collection La science est dans