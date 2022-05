Les Schtroumpfs & le village des filles – Le bâton de saule

Le bâton de Saule est le cinquième tome de la série Les schtroumpfs & le village des filles, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, de Luc Parthoens, Thierry Culliford et Laurent Cagniat, paru en avril 2022, qui présente le premier tome d’un triptyque d’une aventure fabuleuse.

Ce matin-là ressemblait à un matin comme les autres, au village des filles. Saule revenait de sa cueillette et saluait les filles. Les filles, en retour, saluaient Saule. Menthe courait après la cheffe, pour savoir si elle se rendait à son laboratoire et si elle comptait utiliser ces nouvelles herbes. Saule, tout en souriant, demandait à Menthe d’en venir au fait. Menthe, un peu timide, se demandait si Saule n’avait pas besoin d’un peu d’aide pour schtroumpfer l’une ou l’autre potion. Saule repart en remerciant Menthe, mais elle préfère se débrouiller toute seule. Menthe reste les bras baissés, triste… Saule arrive dans son laboratoire, en sifflant. Elle pose son bâton, et s’en va vers son pupitre, pour regarder son manuscrit. Mais derrière elle, Menthe rôde encore… La cheffe n’en peut plus de voir la jeune Schtroumpf tourner ainsi autour d’elle.

Menthe aimerait plus que tout aider Saule et connaître les plantes, aussi bien qu’elle. Malheureusement, la jeunes Schtroumpf est un peu maladroite, étourdie et semble plus être un danger qu’une aide. Alors, lorsqu’elle va simplement ramasser des pissenlits pour une salade, et qu’une terrible plante la menace, Saule prend tous les risques pour la sauver. La cheffe gagne le combat, mais elle a été touchée. De plus, son bâton, qui pouvait la guérir, a été cassé. Menthe, se sentant coupable décide de partir pour le pays des pierres schtroumpfantes, pour redonner du pouvoir à son nouveau bâton. La bande dessinée présente une grande aventure, pour Menthe, accompagnée de deux de ses camarades. Un périlleux voyage, plein de dangers, où les filles vont devoir redoubler d’efforts, de patience et de courage, pour pouvoir avancer. Le récit est captivant, plutôt bien écrit et plaisant, avec son lot de rebondissements, d’aventures, de frayeurs, de complicité et d’humour. Le dessin est rond, très plaisant, offrant un bel univers coloré, que l’on aime à retrouver.

Le bâton de Saule est le cinquième tome de la série Les Schtroumpfs & le village des filles, des éditions Le Lombard. Une nouvelle aventure à découvrir, qui se déroulera en trois tomes, et débute donc avec cet album palpitant, avec un voyage tumultueux, aux contrées étranges…

