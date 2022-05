Le meilleur des Maux : Mystères et non-dits aux Éditions Shockdom

Hector, un jeune garçon de 13 ans, aménage tout juste avec sa mère, dans un village de l’Italie du Sud. A la recherche de pizzas, il tombe nez à nez avec Milo, son premier ami dans cette nouvelle vie, qui, lui, recherche son chien disparu. Le début d’une belle amitié, mais également d’une enquête sur le voisinage, entre thriller et aventures qui sentent bon les années 80/90 !

Le meilleur des maux sera un diptyque, dont le premier tome intitulé L’homme en fer blanc est paru depuis le 25 Février 22. +13

Le second volet sera disponible bientôt ! (et tant mieux car le suspense est terrible !)

Le décor :

Italie du sud, 1997 …

Hector et sa mère sont sur la route vers une nouvelle vie. Le déménagement se fait en musique, et dans la joie jusqu’à l’arrivée dans le village où ils ont décidé d’habiter : Morene di Sassi. D’après la photo de l’agence, il devait habiter un appartement dans une résidence flambant neuve, devancée d’un petit coin de verdure assez sympathique ! Mais, au lieu d’un petit paradis, ils se retrouvent tous deux devant une résidence dont les murs gris et fatigués ne sont pas très engageants . Sans parler de la verdure inexistante.

Après deux/trois plaisanteries sur le sujet, ils commencent à décharger leurs cartons et prennent possession de ce petit appartement qui sera dorénavant leur lieu de vie.

Tandis que sa mère défait les cartons, Hektor se « dévoue » pour aller chercher quelque chose à grailler pour la soirée. Mais, au moment où il sort de la résidence, il tombe nez à nez avec un autre jeune garçon à la recherche désespérément son chien disparu. Comme Hector a des consignes bien strictes sur sa petite balade du soir, ils conviennent d’un deal : Milo l’emmène dans la pizzeria la plus proche, pour qu’il rentre à l’heure chez lui, et Hector l’aidera demain à enquêter sur la mystérieuse disparition de son animal de compagnie.

Une enquête sinueuse qui va donner lieu à de nouvelles amitiés, dans une ville pleine de secrets, où les habitants ont apparemment beaucoup de choses à cacher …

Le point sur la BD :

Si je vous parle de Violetta Rovetto, la scénariste de ce premier volume, vous me direz que ce nom ne vous dit rien. Et, pourtant, en terre d’Oenôtrie, et sous le pseudonyme de Violetta Rocks, c’est une personnalité reconnue sur les réseaux sociaux.

Violetta donc, scénaris​e​ ce récit intrigant mettant en scène un groupe de cinq amis, et leur enquête illusoire sur la disparition du chien d’un des protagonistes. Le scénario prend vite des airs de thriller, avec un voisin soupçonné de meurtres. Un village « dortoir », racheté par une firme métallurgique, ou chimique, qui empoisonne allègrement l’écosystème environnant dans le plus grand des silences. Des habitants au passé lourd, dont les secrets bien gardés accentuent l’ambiance mystérieuse de ce premier volume du « Meilleur des maux » !!!

Le contenu graphique et le ton en quadrichromie nous plongent dans une ambiance sombre et inquiétante. Mise en valeur par Marco Tarquini, dont les personnages aux yeux immenses et perçants pourraient nous attendrir. Mais que nenni, ses visages d’enfants deviennent vite synonyme de cauchemars dans cette ambiance glaçante aux éditions Shockdom !!!!

La conclusion :

Un premier tome convaincant et plus qu’intrigant, même pour la plus qu’ado que je suis !!! Le meilleur des maux aux Éditions Shockdom nous laisse dans une expectative intenable avec toutes ces questions qui restent en suspens à la fin de cette première partie ! Les graphismes très particuliers peuvent paraître « dérangeants » au premier abord, mais on comprend vite qu’ils sont parfaitement adaptés à l’ambiance obscure et un brin morose du sujet ! Le lecteur est vite hypnotisé et en redemande rapidement tant le suspense est posé et reste sans réponses ! Vous allez tous devenir accros (et on me souffle dans l’oreillette, qu’une possible adaptation cinématographique est probable !!)