Mes premières chansons des années 80 est un ouvrage des éditions Gründ, qui propose de découvrir quelques chansons incontournables des années 80 aux tout-petits. Un livre sonore original, en partenariat avec Universal Music, et des extraits originaux des chansons.

Super trouper est le premier titre de ce recueil à découvrir et entendre. Une chanson du groupe incontournable Abba, sortie en 1980. La première double page présente donc ce groupe et ce titre, avec un petit descriptif pour inviter les enfants à chanter et danser, ainsi qu’une belle illustration représentant les quatre membres du groupe. Une puce sonore est à toucher, pour l’actionner, et pouvoir écouter un extrait de ce titre. Sur la double page suivante, une autre chanson est à découvrir. Le titre de François Feldman et Joniece Jamison, de 1989, Joue pas. Là encore un court texte propose de bien écouter la musique, tandis qu’une puce sonore permet d’entendre un extrait de cette chanson.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir six tubes des années 80. Des titres internationaux, mais aussi français, de tous styles, pour s’éveiller à la musique. De petits textes accompagnent les illustrations et les extraits, proposant de découvrir les thèmes, invitant à écouter les instruments, suggérant aussi de revenir sur ses émotions… Les enfants s’amusent à actionner les puces sonores, pour entendre ces tubes, chantonner et danser. L’éveil est plaisant, rétro et captivant, pour les enfants qui vont faire une découverte musicale intéressante et enrichissante. Les illustrations accompagnent parfaitement ces grands hits, présentant, en quelque sorte les chanteurs et chanteuses. Les dessins mettent aussi en scène les paroles de ces tubes incontournables.

Mes premières chansons des années 80 est un livre sonore des éditions Gründ, qui invite les enfants à découvrir six tubes. Un bel éventail et des titres incontournables, faisant aujourd’hui partie de la culture générale, à écouter, tout en observant les belles illustrations.

Mes premières chansons des éditions Gründ