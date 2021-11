How ​i​ live now : une passion interdite chez Glénat

Après l’adaptation cinématographique du roman éponyme de Meg Rosoff, c’est au tour à l’adaptation BD de venir nous tenter pour ce titre. How i live now est une fiction qui raconte l’histoire dramatique de Daisy, une jeune New Yorkaise confrontée à une hypothétique troisième guerre mondiale. L’autrice y raconte le mal être, puis la passion interdite entretenue par deux adolescents au milieu du marasme.

Un one shot disponible aux Éditions Glénat depuis le 8 Septembre 21. (+16)

Le décor :

Un aéroport …

Elisabeth vient juste de débarquer en Angleterre, où son père l’a gentiment envoyée passer des vacances chez sa tante. Elle n’est pas très ravie de cette séparation, qui, pour elle, n’est qu’un moyen de se débarrasser d’elle. Elle ne connait même pas les « personnes » chez qui elle va. Seulement quelques photos qu’elle possède, mais il est compliqué de connaitre une tante anglaise lorsqu’on vit à New York !!!

D’ailleurs, dans le hall, elle a bien du mal à reconnaître qui que ce soit avec cette cohue envahissante qui attend d’un œil attentif, un être aimé, un collègue … Sur les écrans de l’aéroport, les infos défilent, prédisant des attentats et l’ombre d’une possible troisième guerre mondiale.

Un peu perdue, Elisabeth perçoit son surnom parmi les personnes présentes : « Daisy ?!! ». En se retournant, elle constate avec étonnement qu’un jeune garçon, la clope au bec est là pour l’accueillir. C’est Edmond, un cousin assez original qui l’embarque sur des chemins de traverse au milieu d’une nature qui contraste avec la grisaille New yorkaise laissée derrière elle !!!

Entre son mal être, une guerre que personne n’attendait, et les prémices d’une passion interdite, la quiétude anglaise va vite se transformer en une course pour la vie …

Le point sur la BD :

Lylian (Les mondes d’Ewilan, Géants …) nous entraîne sur des chemins « inattendus » en s’appropriant ce scénario complexe de How I live now. aux Éditions Glénat. Les sujets évoqués sont tous difficiles : anorexie, inceste, guerre ! Avec évidemment, celui de la guerre (qui, pourtant, sera le vecteur salvateur pour certains personnages) qui vient mettre un grand coup de pied dans les deux premiers, en mettant en avant l’instinct de survie.

Une fiction présentant les horreurs communes à toutes les guerres. Les auteurs ne nous épargnent pas les visions violentes qu’ils confrontent cependant à la beauté de la nature. Et, à l’attente de deux corps de se retrouver impatiemment pour partager une passion incontrôlable. Des corps amaigris par le manque, mais emplis d’amour que Christine Circosta traduit à merveille. Comme cette nature qui vous bouffe les yeux avec ses couleurs rouges et vertes lorsqu’elle explose de bons souvenirs. Et qui devient violet/grisâtre aux moments les plus sombres.

La conclusion :

Un one shot qui vous laisse entre la nostalgie de cette « bulle » spéciale créée par les auteurs autour de cette maison familiale où se déroulent les faits. Et, l’Histoire marquante de cette troisième guerre mondiale et de ses conséquences. How i live now aux Éditions Glénat attire par ses couleurs et ses illustrations où les personnages se noient dans la verdure et la candeur des moments. Le récit nostalgique d’une passion interdite, d’une course salvatrice et rédemptrice au milieu d’une guerre fictive. Déstabilisant​ et amer ...​