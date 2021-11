Les géants, le quatrième tome, Célestin

Célestin est le quatrième tome de la série jeunesse, des éditions Glénat, Les géants. Une bande dessinée de Paul Drouin, Lylian et James Christ, parue en octobre 2021, qui présente un nouveau jeune héros et son géant, tandis que Calvin Crossland et Alyphar terrorisent la planète.

Quelque part au large des côtes françaises, dans les fonds marins, un sous-marin navigue tranquillement. A son bord le commandant de bord interpelle l’équipage, expliquant que la mission de reconnaissance est terminée et qu’ils rentrent au QG. Mais bientôt, le commandant est appelé par un officier, un certain Lantier a détecté plusieurs échos au radar, petits et très rapides. Le commandant s’approche pour constater les faits. Lantier explique qu’ils sont trop rapides pour que ce soit des animaux marins et prévient d’un impact imminent. Le commandant sonne l’alarme et lance l’alerte rouge, pour tout l’équipage, annonçant qu’il ne s’agit pas d’un exercice. Quelques secondes après, trois créatures approchent du sous-marin. Elles percent la coque de l’engin d’une facilité déconcertante. Le blindage ne tiendra pas et le commandant lance la procédure de retour à la surface.

C’est avec une scène d’action et un sauvetage, par l’un des géants et d’un enfant, que débute ce nouveau tome. En effet, à travers le monde Calvin Crossland, qui a pris possession d’Alyphar, a créé des cerbères qui détruisent tout. Le seul rempart à ce chaos semble être les géants et les enfants qui les contrôlent. Tandis que les autorités tentent de trouver une solution, les enfants et les géants se réunissent pour mener un plan d’action. D’un autre côté, Célestin, créé avec des amis un robot, qui prend rapidement vie. Un nouveau géant qui changera peut-être la donne… La bande dessinée est bien rythmée et plaisante à découvrir, pour les jeunes lecteurs qui découvrent deux nouveaux héros, mais aussi une situation chaotique qui semble surprendre tout le monde. Alyphar et Calvin Crossland deviennent de plus en plus forts ! Le dessin est toujours aussi plaisant, expressif et dynamique, avec un découpage moderne et efficace.

Célestin est le quatrième tome de la série Les géants, des éditions Glénat, qui présente une aventure fantastique et titanesque, dans laquelle un nouveau jeune héros et son géant apparaissent, pour tenter de sauver la planète d’un criminel et de son géant.