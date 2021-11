Calendrier de l’Avent Palais des Thés 2021 – Noël Enchanté

Déjà 6 ans que je vous présente le calendrier de l’Avent Palais des Thés sur FranceNetInfos. Et pour son édition de 2021, la marque avait envie d’opter pour un univers féérique autour de dégustations variées de thés et d’infusions.

Mon avis sur le calendrier de l’Avent Palais des Thés 2021

Je dois dire que j’ai été agréablement surprise par l’univers nocturne de ce joli calendrier de l’Avent. Je trouve le choix audacieux, différent des éditions précédentes. La couleur bleu nuit intense a une place de choix, mettant en valeur ce ciel étoilé qui laisse présager de chaleureuses fêtes de fin d’année. Le palais central, ainsi que de très jolis sapins, ornent élégamment la couverture de leurs couleurs intenses de rouge, bleu et doré. Ils sont décorés de boules, guirlandes et étoiles, pile dans le thème de Noël.

Le calendrier s’ouvre comme un livre. À l’intérieur, nous retrouvons 24 cases renfermant 24 références connues ou inédites de Palais des Thés. Le décor est incroyable, on se retrouve en immersion dans une forêt magnifique, avec tous ces sapins joliment décorés, ce cerf qui scrute le paysage, le traîneau du Père Noël et l’étoile filante qui nous donne envie de faire un vœu. Sans oublier la présence d’une citation inspirante derrière chaque case pour le plus grand plaisir des rêveurs que nous sommes.

Le Thé Enchanté : L’édition limitée de Palais des Thés 2021

Et parmi les thés à découvrir, il y a l’édition limitée spécialement pensée pour Noël, à savoir “Le Thé Enchanté”. Et je dois dire qu’il est assez surprenant, puisqu’il est composé de thés vert et noir, ainsi que de fruits rouges et éclats de chocolat. L’odeur qui se dégage de la mousseline nous fait instantanément penser aux fêtes de fin d’année. Sûrement la présence du chocolat mélangé aux fruits rouges. En bouche, c’est différent, le tout semble soudainement plus équilibré. Il est très intéressant, je vous conseille de le goûter.

D’ailleurs, si vous manquez d’inspiration pour réaliser vos cadeaux de Noël, sachez que Palais des Thés propose toute une collection autour du thème de Noël Enchanté. Et les packagings sont superbes ! Au programme donc, le coffret “Le Thé Enchanté” glissé dans une boîte absolument magnifique. Ainsi que plusieurs autres parfums d’hiver et notamment ce n°25 composé de thés de diverses origines faisant tous penser aux fêtes de fin d’année. D’ailleurs, quelques sachets de cette collection sont glissés dans le calendrier de l’Avent. Le coffret “Les thés de Noël” composé de 4 miniatures fera une belle idée de cadeau à faire à un amateur de thé, assoiffé de découvertes gustatives. Quant au coffret “Les plus beaux Noëls du Palais”, que dire si ce n’est qu’il est magnifique ? Il promet de bons moments de dégustation également puisqu’il renferme pas moins de 54 mousselines de thés.

Enfin, si vous avez envie de vous offrir le calendrier de l’Avent Palais des Thés 2021, rendez-vous ICI.