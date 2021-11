Où est mon perroquet ? est un ouvrage pour les tout-jeunes lecteurs, de la collection Les tout-doux Usborne, paru aux éditions Usborne, en septembre 2021. Un livre cartonné, qui se regarde et qui se touche, pour vivre différemment une lecture pleine d’éveil.

Une petite souris blanche cherche son perroquet. Cachée dans les buissons, elle découvre un bel oiseau coloré qui vole au-dessus. Elle sait que ce n’est pas son perroquet, car ses plumes sont trop douces. En effet, quelques plumes de la queue et des ailes de l’oiseau sont à toucher, pour découvrir la douceur. Un peu plus loin, la petite souris découvre un autre joli perroquet, mais elle s’aperçoit également, qu’il n’est pas celui qu’elle recherche. Sa queue est un peu trop crépue. Lorsqu’on la touche, elle est un peu bouclée, frisée… Sur la branche d’un arbre, la petite souris blanche rencontre un troisième perroquet. Il n’est pas à elle, car elle voit bien que ses pattes sont trop rêches.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir la petite souris blanche, avec un nouveau perroquet. En effet, elle est à la recherche de son perroquet, qu’elle ne trouve pas ! Alors, elle se promène, elle vadrouille et découvre plein d’autres perroquets, de beaux oiseaux, aux couleurs chatoyantes et pimpantes. Les enfants suivent ainsi ce petit animal, invitant à découvrir des textures différentes, des plumes douces ou crépues, des pattes rêches… Le toucher de différentes matières est captivant et amusant, pour les tout-petits, développant ainsi leur sens tactile, et permettant de découvrir ce qui est agréable ou plus déplaisant. Le texte est simple, permettant aussi de mettre un mot sur ces textures, proposant ainsi un imagier original. Le dessin est simple et efficace, présentant un univers coloré et plaisant, notamment à travers ces oiseaux tropicaux.

Où est mon perroquet ? est un livre tactile, des éditions Usborne, qui propose aux jeunes enfants une découverte sensorielle, entre illustrations vives et colorées et matières différentes à toucher, au fil des pages, tout en développant le langage et enrichissant leur vocabulaire.