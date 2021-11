Coffret Noël : Offrez le coffret Circo Fantastico de Granado

Je suis récemment tombée sous le charme du très joli coffret Circo Fantastico de Granado. Pourquoi ? Pour ses produits mais aussi pour sa très jolie boite à musique en forme de carrousel de cirque ! Un cadeau tout à fait original à offrir pour Noël qui plaira à coup sûr.

Granado depuis 1870

Fondée par le portugais José Antônio Coxito Granado en 1870, la Pharmacie Granado voit le jour au cœur du centre-ville de Rio de Janeiro, où la boutique historique demeure encore aujourd’hui. À ses débuts, la ‘pharmacie’ développe des formules avec des extraits végétaux de plantes, herbes et fleurs brésiliennes cultivées sur le site de son fondateur a Teresópolis. En complément, Coxito importe des produits d’Europe et adapte leurs formules aux standards et besoins des brésiliens. Depuis, Granado ne cesse d’innover et la volonté de développer des produits de qualité, d’origine végétale et avec une efficacité prouvée, est maintenue. Granado s’affirme sur le marché brésilien des cosmétiques comme un exemple de succès de solidité et de croissance constante.

Régression en Enfance avec le coffret Circo Fantastico

Inspirée par le monde magique des anciens parcs d’attractions, ce coffret présente une charmante boîte musicale rétro. Cela me rappelle instinctivement mon enfance avec mes petites boites à musiques dont j’étais totalement hypnotisée en les voyant. Avec sa musique qui introduit le cirque, la boite à musique conviendra aussi aux enfants qui apprécieront de découvrir l’univers du cirque que Maman a connu étant jeune. Régression immédiate en enfance pour les plus grands !

4 produits exclusifs de la gamme Circo Fantastico dans cette boite à musique !

Le coffret contient alors des produits exclusifs de la gamme Circo Fantastico en miniature : une eau de cologne (25 ml) , une crème corps hydratante (50ml) et deux pains de savon (50g chacun). Le tout inséré dans une charmante boite à musique en métal en forme de carrousel et aux couleurs vives du cirque.

Le parfum de la gamme Circo Fantástico est floral et met en valeur la naturalité de la lavande. A la fois frais et doux, vous serez forcément subjugué par cette senteur. Associée à l’huile de graines d’angélique, elle donne une fraîcheur verte et légèrement boisée. La gamme sera idéale pour toute la famille, y compris les enfants !

Un cadeau original !

Ce coffret rempli de produits de beauté est un cadeau tout à fait original et plaira à coup sûr à tout le monde ! Charmant, enchanteur et régressif, ce coffret est une ode à la magie de Noël. On a-do-re ! (on l’a déjà dit, non?). Le prix de ce coffret est de 68€.