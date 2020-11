Ice watch x Swarovski® : Des montres étincelantes avec “ICE cosmos”

Ice watch avait envie de surprendre avec « ICE cosmos » une gamme de 8 montres-bijoux très élégantes, ornées de cristaux de Swarovski®. Une belle idée de cadeau de Noël à glisser sous le sapin cette année.

Ce n’est pas toujours évident de trouver LE cadeau à faire à la personne que l’on aime pour Noël. Et si le bijou résonne comme une évidence, il est parfois difficile de faire un choix. Chez FranceNetInfos, nous avions envie d’un modèle confortable et féminin à la fois, qui pourrait terminer avec élégance notre tenue de Noël. Et contre toute attente, c’est bien chez Ice watch que nous avons trouvé notre bonheur.

« ICE cosmos » : La collection chic/cosmique de Ice watch

Nous avons eu une révélation pour la collection « ICE cosmos » que nous trouvons superbe. Ice watch avait envie de proposer une montre discrète et pour autant raffinée. Au programme, 8 montres au look stellaire, joliment décorées de cristaux de Swarovski® dans des couleurs diverses et variées. Le thème cosmique ressort clairement, grâce au scintillant des cristaux et le mélange des couleurs, qui apportent de la lumière aux cadrans. La collection va plaire aux femmes qui apprécient le côté brillant que peuvent apporter les cristaux en général. Mélangés à l’esthétisme de la montre, le combo est superbe et bien pensé.

La montre « Star Deep blue » : Notre préférée

S’il ne fallait choisir qu’une seule montre parmi la collection « ICE cosmos », ce serait la « Star Deep blue » qui est simplement magnifique. Il faut l’avoir en main pour se rendre compte des détails qui font d’elle une pièce unique.

Ice watch n’a rien laissé au hasard avec ce modèle, puisqu’il nous embarque en plein cœur d’un ciel étoilé. Nous avons apprécié chaque détail, à commencer par le cadran aux reflets bleu nuit recouvert de 34 cristaux de Swarovski®. Ou encore les quelques touches de couleur rose/gold que l’on retrouve autour du cadran, sur les aiguilles, la marque, le bouton et le fermoir. Sans oublier le noir intense du bracelet qui fait ressortir le tout avec beaucoup de raffinement.

Nous tenions également à préciser que la montre « Star Deep blue » est très confortable. Car si Ice watch se surpasse un peu plus chaque jour pour proposer de jolies montres, la marque fait en sorte qu’elles soient agréables à porter au quotidien. Et ce, quel que soit le modèle. Ici, le bracelet est doux, quasi imperceptible sur la peau. Une fois bien en place, elle ne bouge pas de la journée.

Pour vous offrir la montre, rendez-vous ICI.

Les autres modèles de la collection « ICE cosmos »

La montre « Back Gold » fait sûrement partie des plus discrètes. Son cadran noir, les détails dorées ainsi que les discrets cristaux de Swarovski® argentés terminent le tout avec beaucoup d’élégance. Et pour celles qui préfèrent le blanc, « White Gold » est le modèle qu’il vous faut ! Enfin, pour celles qui recherchent un modèle plus casual, nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur la « Pink shades ». Elle a un côté décontracté et girly à la fois. Très sympa !

Elles sont proposées au prix de 99 €, en deux tailles (small 34 mm et medium 40 mm), mouvement quartz et 10ATM.

Avec « ICE cosmos », la marque prouve une fois encore qu’elle ne manque pas de créativité pour proposer des jolies montres aux thèmes divers et variés. Et ça, on adore !