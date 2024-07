Idéfix et les irréductibles – La forêt lumière

La forêt lumière est le sixième tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles, paru aux éditions Albert René, en juin 2024. Un album jeunesse, d’Olivier Jean-Marie, Matthieu Choquet, Cédric Bacconnier et Jean Bastide, qui offre de nouvelles aventures palpitantes pour les irréductibles !

Un matin, au palais de la Louve, Anglaigus salue le grand Labienus. Il lui présente son nouveau projet, appelé la « Rome express », qui sera un symbole de leur modernité. Une voie qui reliera Lutèce à Rome, en moins de quatre jours ! Monalisa espère pouvoir, avec ce projet, passer ses fins de semaine dans Rome l’ensoleillée ! Ce serait un rêve… Labienus félicite Anglaigus. Il pourra rentrer glorieusement à Rome, avant César ! Anglaigus rappelle qu’il y a des délais de construction… Mais Labienus ne voit pas les choses ainsi, et veut chevaucher sur la Rome express d’ici deux mois ! Les bras baissés, Anglaigus affirme que respecter les délais, fait aussi partie de la modernité romaine… De leur côté, les irréductibles profitent pleinement des beaux jours et du soleil, pour bronzer ! Mais leur tranquillité est rapidement bousculée pour une troupe de romains…

Trois nouvelles courtes histoires sont à découvrir dans ce sixième tome. Trois aventures, pour les héros de cette série jeunesse, qui plaît toujours autant. Ainsi, trois scénaristes présentent trois récits différents, mais toujours dans l’ambiance des premiers tomes. L’entraide, l’amitié, la ruse, le courage, le respect, la paix, entre autres, restent au cœur de ces aventures palpitantes et amusantes. La magie a aussi sa place, dans la première histoire, offrant une forêt lumineuse, comme les jeunes lecteurs pourront le voir sur la couverture et dans le noir. Un effet lumineux, qui saura plaire ! Les récits restent bien rythmés, offrant leur lot de surprises et de péripéties, pour les animaux adorables et amusants. Les différents animaux sont attachants et drôles, avec chacun leurs caractéristiques, formant ainsi un groupe incroyable et irréductible ! Le dessin reste travaillé et conforme, offrant un trait fluide et rond, pour un bel univers coloré.

La forêt lumineuse est le sixième tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René. Un album fabuleux qui offre à découvrir trois nouvelles aventures pour les irréductibles, qui cherchent toujours à protéger les gaulois de Lutèce !