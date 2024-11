Idéfix et les irréductibles – La traversée de Lutèce

La traversée de Lutèce est le septième tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René. Une bande dessinée, au petit format, parue en octobre 2024, qui propose de retrouver trois récits tirés de la deuxième saison de la série animée.

La nuit vient de tomber sur Lutèce, laissant ainsi les files interminables de chars faire place à des fêtards en tous genres… Les Gaulois se retrouvent pour chanter, ripailler et rire, oubliant ainsi un temps l’occupation romaine. Mais l’occupation romaine ne semble pas les oublier… Alors que des Gaulois, pas très frais, cervoise en main, traversent la cité, les Romains font des rondes et râlent. Un peu plus loin, un homme affirme qu’il s’agit d’une bonne soirée. Il dépose de gros sacs dans sa charrette avant de filer rapidement. En effet, dans la maison dont il vient de descendre, quelqu’un crie « au voleur ! ». Le bandit, sur sa charrette, file à vive allure, renversant des Romains sur son passage. Derrière la victime court, et vient brutalement interpeller les Romains. Il veut qu’on lui rende justice, car un voleur lui a dérobé ses sesterces !

Les trois histoires, bien que différentes, tournent autour d’un même personnage, pour cet album. En effet, Lentix se retrouve voleur, dans le premier récit, ainsi que dans de curieuses affaires avec les Romains, pour les deux autres aventures. Un fil rouge assez agréable, qui offre bon nombre de rebondissements pour les aventures à suivre. Idéfix et ses compagnons ne manquent jamais de courage, pour venir en aide aux Gaulois, et renifler les mauvais plans des Romains… L’humour reste présent dans cette bande dessinée au petit format, pratique pour les jeunes lecteurs. Le fait de retrouver trois récits, permet aussi de faire des pauses, où de lire tout d’une traite, pour les plus fans et impatients. Les récits restent courts, rythmés et plaisants à lire, proposant de vivre de formidables aventures teintées de magie et d’amitié. Le dessin reste énergique, proposant un bel univers coloré.

