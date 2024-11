Kad Merad à l’affiche de « Finalement », le dernier film de Claude Lelouch : interview

Pour son 51e film, Claude Lelouch a fait appel à Kad Merad, l’un des rares acteurs avec lesquels il n’avait jamais tourné. Dans Finalement, il interprète Lino, un homme qui, à la suite d’une mauvaise nouvelle, décide de quitter sa famille et son travail pour parcourir la France. Fidèle à lui-même, Claude Lelouch va jalonner le parcours de cet homme un peu perdu de belles rencontres. Le hasard, les coïncidences, l’amour, la famille, ont, comme d’habitude, une grande importance dans le film. S’ajoute aussi la musique, composée par Ibrahim Maalouf avec des chansons écrites par Didier Barbelivien et chantées par Kad Merad et Barbara Pravi qui interprète la fille de ce personnage en fuite. Le film regorge d’anecdotes sur le cinéma (un très beau clin d’oeil à « Sur la route de Madison ») et sur la filmographie de Claude Lelouch. Lino est le fils de Lino Ventura et de Françoise Fabian, les deux amoureux de son film « La bonne année ». Il a une demi-soeur, interprétée par Sandrine Bonnaire, qui se trouve être la fille que Lino Ventura aurait eue avec Nicole Courcel dans « L’aventure c’est l’aventure ». Les connaisseurs du cinéma de Lelouch apprécieront ces hommages. Quant aux autres, ils auront peut-être envie de découvrir ces films, devenus des classiques du cinéma.

« Finalement » a été présenté à Nice, au Pathé Gare du sud, quelques jours avant sa sortie. Nous avons pu rencontrer Kad Merad à l’Hôtel Beaurivage de Nice. Il nous a parlé de son personnage et de son première tournage sous la direction de Claude Lelouch.

France Net Infos : Comment s’est déroulé le tournage ? C’est la première fois que vous jouez dans un film de Claude Lelouch…

Kad Merad : Jean Dujardin m’avait prévenu que tourner avec Claude Lelouch, c’est une autre façon de travailler. Il m’avait dit que j’allais m’éclater mais aussi que j’allais vivre l’un des plus beaux tournages de ma vie et que je serais filmé comme jamais personne ne m’avait regardé. Finalement, c’est ce qui s’est passé ! Le tournage a été incroyable. Claude ne s’arrête pas de tourner. Il est toujours sur le qui-vive. Avec lui, on n’est pas dans un tournage conventionnel. Tout peut arriver ! Souvent, il se sert aussi de notre humeur du moment. J’ai pu lire le scénario mais les autres non. Michel Boujenah, par exemple, ne savait pas ce qu’ils faisait. Il y a le scénario puis il y a aussi ce que Claude apporte en plus sur le tournage et qui n’était pas prévu. A tout moment, il peut nous souffler une réplique. Je pense que pour jouer dans ses films, il faut avoir une certaine expérience. Il ne faut pas douter, pas s’étonner mais le laisser faire !

France Net Infos : Quel regard portez-vous sur Lino, votre personnage ?

Kad Merad : Au début, on ne le connaît pas bien. On se demande ce qu’il fait. On a l’impression que c’est un fou au départ. C’est un personnage très complexe. Il défend les indéfendables. J’ai forcément un regard tendre et amusé sur lui. J’ai essayé de le rendre empathique, malgré tout ce qu’il peut faire. En plus, c’est un musicien. Le fait que j’aie commencé par la musique, ça m’a rapproché de lui. Ce personnage est assez proche de moi, finalement.

France Net Infos : Dans le film vous chantez mais est-ce vous qui jouez de la trompette ?

Kad Merad : Ca, c’est la magie du cinéma ! Je peux sortir des sons mais j’ai quand même demandé à Ibrahim Maalouf de me donner des indications sur la posture à avoir. J’ai interprété un violoniste dans un film. La trompette, c’est trop difficile. Je fais de la batterie, de la guitare et un peu de piano. C’est déjà pas mal !

France Net Infos : Parmi tous les films de Claude Lelouch, quel est votre préféré ?

Kad Merad : C’est « L’aventure, c’est l’aventure ». J’aime ce film par-dessus tout ! En plus, dans « Finalement », je suis le fils de Lino Ventura. C’est la classe ! Avant le tournage, j’ai revu « La bonne année » pour voir mes parents du film. J’ai pensé à Lino Ventura en tournant. Je m’en suis servi pour interpréter mon personnage.

