À l’image de Mona Lisa : expression du genre aux Éditions Akata Manga

Et s’il existait un monde où les enfants naissaient sans attributs de genre. Et, s’ils avaient le choix de leur identité dès leur douze années passées ? À l’image de Mona Lisa, nous raconte l’histoire d’Hinase, un être asexué, comme ses congénères qui, le temps venu, a du mal à se positionner en tant que fille ou garçon.

D’autant plus, lorsque ses amis, eux, ont trouvé leur « voie » et commencent à lui déclarer leur amour.

Un shonen réflexif, expérimentant la réalité sur le clivage de genre, les sentiments et les effets biologiques qu’il pourrait avoir sur le corps. Le tout sous une réflexion intéressante concernant le tableau du célèbre Leonardo da Vinci.

Passionnant ! Troisième opus de cette série à paraître aux éditions Akata le 17 mai 23.

Le décor :

« On raconte qu’un démon facétieux a laissé trois reliques sur Terre : la première est le violon. La seconde un miroir et la dernière : Mona lisa »

Cela fait depuis son enfance qu’Hinase a du mal à faire un choix. Iel vit dans une société où les êtres naissent tous égaux vis-à -vis de leur genre. Ils n’en ont pas. Mais, dès l’âge de douze ans, leur corps commence à se transformer et suivant leur ressenti profond, iels peuvent devenir un homme ou une femme. Le problème dans ce monde binaire, c’est qu’Hinase, a sa supposée puberté, n’a développé aucun signe biologique et physique, pouvant lui permettre de s’affirmer d’un sexe ou de l’autre.

À présent, iel a dix-huit ans et toujours aucune orientation. C’est la rentrée et, déjà dehors, ses deux amis/es d’enfance l’attendent pour aller en cours. Il y a Shiori, qui est devenu un beau jeune homme. Et Ritsu, une jolie jeune fille. Mis à part ces deux-là, Hinase est un peu mis/e de côté. En plus de devoir choisir une orientation de genre, cette année, iel doit également définir son orientation scolaire !

Ce jour-là, pendant le cours d’art, la professeure expose la théorie du tableau du célèbre peintre Léonard da Vinci. Cette Mona Lisa qu’il a peinte serait en fait également un être non défini, comme iel : une part de visage de femme, et une part de visage d’homme. Un événement rassurant (ou pas) pour iel, jusqu’à ce que ses deux meilleurs ami/es, se mettent à lui déclarer leur flamme !!!!

Le début d’un grand questionnement, et de changement biologique inattendu ….

Le point sur le manga

Alors là, je n’en reviens pas du sujet de ce manga !! Non seulement, Tsumuji Yoshimura nous présente une réflexion poussée sur le tableau de la célèbre Mona Lisa. Et son rapport avec un certain syndrome. Mais en plus, il nous pousse à la réflexion sur nos sociétés hyper genrées et sur l’impact du « choix », de la normativité de genre, de l’éducation… Bref de tout ce qui fait et/ou influence notre genre depuis l’enfance !!!!!

On lit À l’image de Mona Lisa aux Éditions Akata, comme une expérience absolument réflexive, avec ses adolescents/es vivants dans une société binaire, avec laquelle Iel, protagoniste principal/e, a bien du mal à se positionner.

Bien qu’il y est un début de romance entre les protagonistes, qui se transforme assez vite en compétition donnant un ton plus léger et drôle. On a toujours ce questionnement psychologique sur la complémentarité des sexes et le distinguo spécifique. C’est vraiment fascinant comme « étude » de la part du mangaka, et le ton dramatique donné avec cette « épée de Damoclès » sur Iel, accentue l’intérêt pour la suite de la série. Les touches de couleur bleue/verte posées çà et là, au milieu des graphismes blanc/noir posent aussi question. Ont-elles un sens précis pour l’histoire ou représentent-t-elles seulement la différence d’Hinase ?

La conclusion :

À l’image de Mona Lisa combine des sujets vraiment fascinants : de l’art associé à un syndrome. Une société associée au genre. Un/e protagoniste associé à l’orientation de genre …. Une magnifique réflexion psychologique et une romance naissante non-conventionnelle qui pousse le lecteur dans un récit troublant et absolument original.

Un coup de cœur total pour ma part, en espérant que la série, publiée aux Éditions Akata, restera aussi bien dosée que ce premier tome entre romance et expérimentation réflexive !!!!