Love “Mix-Up”: Malentendus amoureux aux Éditions Akata

Une série shojo, où les bourdes des personnages deviennent une véritable cascade de nouveaux sentiments !!!

Tome 4 à paraître aux Éditions Akata le 13 Avril 23.

Le décor de Love “mix-up” :

Salle de classe …

Le professeur annonce un contrôle ! Mais Aoki est en panique. Il a complètement oublié de prendre sa gomme, et même son ami Akkun n’en a pas à lui prêter. Heureusement, la charmante Hashimoto le dépanne. Il est aux anges. Pas à cause de sa gentille attention, mais parce qu’elle est son crush et qu’il a maintenant quelque chose qui lui appartient !! Cette fille est si gentille et son sourire haaaaa . Il n’en peut plus.

Assis seul devant son bureau, il se met à observer la gomme et descelle que quelque chose est écrit sous le carton qui l’entoure. Il tire doucement le morceau et, à sa grande stupéfaction… Et déception un nom apparaît suivi d’un cœur ! Et ce n’est pas le sien !!! C’est celui d’Ida , le mec le plus classe de la classe. Qui est assis juste devant lui.

Un peu dégoûté par sa découverte, il ne fait pas attention lorsque qu’imaginer lui fait passer les feuilles du contrôle. La gomme tombe … Ida la ramasse… Honnêtement, si vous vous apercevez que votre camarade de classe a écrit votre nom suivi d’un cœur sur sa propre gomme… Qu’allez-vous imaginer ???

Un premier quiproquo qui va mettre le bazar dans la vie d’Aoki… Et celle de ses camarades !!!

Le point sur le manga :

Mais que c’est drôle et feel good !! Les protagonistes enchaînent bourdes sur bourdes provoquant une romance inespérée et peu conventionnelle !! Le scénario de Wataru Hinekure est bourré d’actions maladroites qui s’enchaînent pour déverser des cascades de nouveaux sentiments. Et tout ça, juste à cause d’un malentendu : un nom écrit sur une gomme ! Un love mix-up où chacun court après celui/celle qui ne le regarde pas. Pourtant petit à petit, les relations se créent sans crier gare et les personnalités se dévoilent ! L’autrice aborde avec douceur et naturel, la connaissance profonde du soi et surtout, le no limit de genre, à un age où on découvre seulement ce qu’est vraiment “être amoureux” !

Aruko mise sur les mimiques des personnages pour ajouter à l’humour ambiant ! Mais aussi à la douceur des prémices amoureux et la bienveillance des personnages de ce premier tome aux éditions Akata !!

La conclusion :

Par le biais de malentendus successifs, mais bienvenue, se crée un “Love mix up“ hilarant d’une douceur aussi naïve que particulièrement innocente. Ce triangle amoureux promet pourtant un rebondissement de taille, dès le premier tome, qui vous surprendra !! Une série qui démarre comme la première sucrerie que l’on mange en baladant dans une fête foraine : c’est tout doux et puis ça part en vrille complet !!! 3 tomes à découvrir, dont le 4e à paraître aux éditions Akata le 13 avril 23 !!!