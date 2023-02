Irish Celtic sera au Dôme de Paris pour fêter la Saint-Patrick avec leur nouveau spectacle Le Chemin Des Légendes. Un vent d’Irlande soufflera sur la scène du Dôme de Paris, entraînant dans son sillon la tradition irlandaise, une énergie débordante et des rythmes qui donnent la chair de poule.

Les directeurs artistiques du Chemin Des Légendes se sont immergés dans la culture du pays pour construire cette réjouissante balade imaginaire (3e volet de la saga). Pendant près de deux heures, les talentueux danseurs sur scène et des musiciens en live, sélectionnés parmi les meilleurs d’Irlande, vous feront découvrir des chansons de légende, les traditions celtes et les mystères de leur île.

Après Spirit of Ireland et Generations, partez sur Le Chemin Des Légendes, 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic. Immersion dans l’âme de l’Irlande pour une soirée pleine de joie, de fête et d’énergie. Venez danser et célébrer la Saint Patrick avec ce spectacle inoubliable du 16 au 19 mars 2023.

Une fois encore, nous retrouvons les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients…

Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy

l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.À l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes !

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Spectacle du 16 au 19 mars au Dôme de Paris (ancien Palais des Sports)

DATES DE LA TOURNÉE