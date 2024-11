« On aurait dû aller en Grèce » au cinéma : interview de Gérard Jugnot et Nicolas Benamou

« On aurait dû aller en Grèce », c’est le titre du nouveau film de Nicolas Benamou (il a coréalisé « Babysitting » avec Philippe Lachau et a réalisé notamment « A fond » avec José Garcia) mais aussi la phrase que répète Virginie Hocq, Marie-Céline Rousselot dans le film, déçue de ne pas passer ses vacances d’été en Corse en famille comme tous les ans. Cette année, grâce à un client de son mari (Gérard Jugnot), gynécologue à Neuilly, ils vont en Corse dans une magnifique maison. Malheureusement, dès leur arrivée sur l’île, les ennuis commencent : en voiture, ils heurtent une vache qui était au milieu de la route…C’est le point de départ d’une série de quiproquos et de péripéties.

Le mois dernier, la tournée d’avant-première du film a fait étape à Nice. Avant de rencontrer le public au Pathé Masséna, Nicolas Benamou et Gégard Jugnot étaient à l’hôtel Mercure Notre-Dame pour répondre aux questions de la presse.

France Net Infos : Gérard, qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet ?

Gérard Jugnot : C’est le sujet mais surtout Nicolas, avec qui j’avais déjà fait « Babysitting ». J’étais plutôt rassuré qu’il soit aux manettes. Et puis, le scénario était très plaisant : c’est une vraie comédie avec des péripéties, des rebondissements. Je suis à un moment de ma vie où je fais ce qui m’amuse. J’ai la chance qu’on me propose plein de choses. Je suis ravi de pouvoir m’amuser comme un petit fou !

France Net Infos : A l’occasion de ces vacances, cette famille dysfonctionnelle va dévoiler des secrets et se retrouver…

Gérard Jugnot : C’est aussi ce qui m’a plu dans le scénario. Cette famille va mettre le doigt dans un sac de noeuds terrible. Au fur et à mesure, cette folie va peut-être les aider à se reconstruire et à se reparler. J’aime bien quand on rit et qu’il y a aussi une certaine humanité. Dans ce film, il y a une vraie histoire avec des rebondissements. On s’attache vite aux personnages. Virginie Hocq et moi jouons des personnages assez hystériques tandis que les Corses du film ont un côté un peu plus placide. Ils règlent leurs problèmes un peu plus calmement.

France Net Infos : Où a été tourné le film ?

Nicolas Benamou : A Porto-Vecchio. Il se trouve que je suis parti en vacances dans la maison du film. Dès que je l’ai vu, j’ai tout de suite pensé qu’elle serait idéale pour le film. Puis le Covid est passé par là et on a dû attendre…

France Net Infos : Le film repose sur une unité de temps. Il se déroule en une seule journée..

Nicolas Benamou: Exactement ! Et en une journée, le personnage qu’interprète Gérard doit accepter beaucoup de choses. Il le fait avec beaucoup de coeur et beaucoup de philosophie. D’autres n’auraient pas réagi comme lui. Cette famille n’était pas contente de venir passer les vacances en Corse mais, à la fin, ils se disent que c’était bien mieux !

Gérard Jugnot : Il accepte de perdre sa franchise, de tuer une vache, de voir son fils différent, que sa femme ne soit pas tout à fait fidèle ! Il arrive ruiné et va repartir encore plus ruiné. Il fait tout péter dans sa vie et il repart à zéro. On lui reprochait d’être un peu coincé. Il ne l’est plus à la fin ! Les autres personnages aussi évoluent : ma fille, interprétée par Claudia Bacos, va se réaliser en tant qu’avocate, mon fils, va s’épanouir. Quant à ma femme, elle fait un grand numéro de clown alcoolique !

France Net Infos : Le film a été co-écrit par des scénaristes corses. Il y a beaucoup d’autodérision. C’est l’une des qualités du film…

Nicolas Benamou : On est entrés dans l’humour corse. On savait qu’il existait mais il est difficile à appréhender parce qu’il y a un petit côté pince sans rire qui est dû à l’image que véhiculent les Corses. Ils sont pourtant capables de beaucoup d’autodérision. On le voit dans le film. On marche toujours un peu sur des oeufs quand on plaisante avec des Corses. On se demande si on ne les a pas vexés parce qu’ils ne sont pas très démonstratifs ! Quand on voit ce qu’ils sont capables d’écrire, on se dit qu’ils ont beaucoup d’intelligence et de sensibilité. Il en faut pour avoir autant d’autodérision.

France Net Infos : Gérard, quels sont vos projets au cinéma ?

Gérard Jugnot : J’ai tourné cet été dans le dernier film d’Edouard Pluvieux, avec Maxime Gasteuil. Ca s’apppelle « Y a pas de réseau », une comédie un peu folle. Je joue un père aussi abruti que son fils. En ce moment, je tourne dans « Les enfants de la Résistance » de Christophe Barratier. J’interprète un curé, en 1941. Je pense que ça va être un très beau film. Il s’agit de l’adaptation d’une bande dessinée qui a eu beaucoup de succès.

« On aurait dû aller en Grèce » de Nicolas Benamou avec Gérard Jugnot, Claudia Bacos, Virginie Hocq, Michel Ferracci…