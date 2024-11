Fôrets – Concert Vegetal-Electro aux 3 Baudets et en tournée

Forêts enchantées et refrains pop pour jeunes aventuriers ! Après Premières Neiges, le duo Nelson (Hélène Deulofeu et Lucie Malbosc) présente un spectacle musical captivant. Plongez dans les forêts avec des chansons sur le printemps, les scarabées, et les arbres à secret, portées par des mélodies inoubliables.

Forêts et mélodies : un voyage musical pour toute la famille

Un nouveau spectacle signé Nelson

Après le succès de Premières Neiges, le duo Nelson, composé d’Hélène Deulofeu et Lucie Malbosc, revient avec un spectacle musical destiné au jeune public.

Chansons du vivant

Des refrains pop entêtants, des textes ciselés. Les chansons explorent le printemps, les scarabées, les liens entre les espèces, et les arbres à secret. Un univers musical mêlant guitare, violoncelle électrique, synthétiseurs et électro. Invitation à s’émerveiller autant qu’à danser.

Une exploration sonore unique

Le grouillement sous terre, le frottement des feuillages, la strophe de la huppe, et… le chant d’une plante ! Oui, une plante qui semble s’inviter comme une troisième musicienne, donnant de la voix et des sons pour enrichir le duo.

Une forêt sur scène

Ombres et lumières dessinent une scénographie immersive. L’extérieur s’invite à l’intérieur, transportant le spectateur dans une forêt vivante, poétique, et colorée. Une expérience à la croisée de la nature et de la musique.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Concerts le dimanche 8/12 à et le 09/12 à 10h et à 14h

Les Trois Baudets – 64 Boulevard de Clichy – 75018 PARIS

Tarif unique : 7 euros / personne

Durée : 40 minutes

DATES DE LA TOURNÉE

14 décembre – PUILBOREAU (17), Médiathèque

21 décembre – La Rochelle (17), Médiathèque

9 et 10 janvier 2025 – Saint Louis (68), La Coupole

12 janvier 2025 – ISSE (44), Le Bosquet

22, 23, 24 janvier 2025 – NANTERRE (92) – Théâtre La Salle des Fêtes

2-3 février 2025 – NANCY (54), L’Autre Canal

20, 21 et 22 mars 2025 – CHAMPIGNY SUR MARNE (94) – MPT Joséphine Baker

8-9 avril 2025 – SUCY EN BRIE (94), La Grange

11 avril 2025 – ACHERES (78), Le Sax

25 avril 2025 – LAROCHE-SUR-YON (85), Quai M

29-30 avril 2025 – EVREUX (27), Le Tangram

19-20 mai 2025 – BRESSUIRE (79), Théâtre

