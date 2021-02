Jack Magnan, la marque marseillaise qui cartonne !

Vous avez surement déjà vu ce logo sur les réseaux sociaux. La marque Jack Magnan, spécialiste du couvre-chef, une marque marseillaise qui explose depuis quelques temps !

Les membres de la #JackMagnanArmy s’affichent fièrement avec leurs couvre-chefs uniques sur Instagram (https://www.instagram.com/jackmagnan/). Effectivement chaque pièce est limitée à 100 exemplaires, un moyen simple pour la marque de renforcer son identité « To be unique. Innovation first ». Chaque client doit être unique et doit affirmer sa propre identité avec un article innovant. Le but étant de faire ressentir aux clients qu’ils disposent d’un produit qu’ils ne reverront nulle part ailleurs, pas même chez nous, même si la demande explose. Symboliquement, nous ne voulons pas que deux individus se croisent avec le même couvre-chef dans la même rue ! Chaque personnalité doit pouvoir s’exprimer à travers nos pièces.

Un couvre-chef chez Jack Magnan peut être innovant sous diverses formes :

Matière : par exemple, le thermique est une innovation made in Jack Magnan, la casquette a la possibilité de changer de couleur avec la température. Vous pouvez retrouver quelques pièces encore disponibles sur leur site jackmagnan.com.

Identité : chaque article est livré avec un certificat d’authenticité prouvant le numéro de série de la casquette. Il sera numéroté de 1 à 100 et pas un exemplaire de plus.

Empreinte écologique : à chaque commande, 1 € est reversé à la startup ECOTREE dans le but d’entretenir la forêt française et de planter des arbres. A terme, nous limiterons notre impact carbone sur l’environnement.

Le carton pour cette marque vient des réseaux sociaux et plus particulièrement d’une personne influente dans le milieu de la mode : Baptiste Giabiconi. Mannequin, égérie de maisons de couture et héritier de M. Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi porte la marque Jack Magnan depuis quelques mois. Il s’est fièrement affiché avec sa casquette sur les réseaux sociaux et de nombreux influenceurs ont suivi par la suite (Nacca, Saif Khaoui, Lucille Moine, Benjamin Samat, Kleofina, Thomas Vergara…). Jack Magnan a aussi eu une forte visibilité médiatique en passant sur Netflix, le JT de 20h de TF1, France 3, magazine Voici, Journal du Dimanche…

En suivant la collection de près sur Instagram, nous avons pu observer qu’un prochain candidat de Pékin Express, Briac, sera vêtu durant toute l’émission de M6 avec ses articles Jack Magnan. De quoi assurer encore une fois, une belle visibilité à la marque. Cette marque a vraiment une puissance forte sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels.

Pour finir et pour accentuer son image de marque, l’entreprise Jack Magnan a lancé début février un bob pouvant aller d’un nouveau-né à un grand-père. Vous trouverez divers tailles pour équiper la famille du plus petit au plus grand, autant pour les femmes que pour les hommes. Il y a une taille Kids pour les moins de trois ans, une taille Femme ou jeunes Ados et une taille Homme.

La satisfaction client est cruciale aux yeux de la marque et elle veut que chacun (e) puisse avoir un confort maximal en portant un couvre-chef adapté parfaitement à sa taille.

Si toi aussi tu veux rejoindre la #jackmagnanarmy, viens choisir ton couvre-chef avec le code : FRANCETV10.