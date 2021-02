L’essor des jeux de société en ligne

Un peu à la façon d’une madeleine de Proust, les jeux de société, tout en parlant à notre imaginaire collectif, nous ont bien occupés lors des périodes confinées. Pour 40% des Français, le Monopoly est le meilleur jeu de société, suivi de près par le Scrabble. Pour traverser le temps, les jeux de société ont été régulièrement remis au goût du jour. Véritables armes de guerre contre l’ennui, outil imparable de la convivialité, ils repartent à la conquête du public en temps de pandémie mondiale, et ils gagnent. Les jeux de société, quoiqu’on en fasse, qu’on joue autour d’une table ou en ligne, restent indémodables.

Jeux de société: loisir n°1 du confinement

Les jeux de société exaltent le goût du challenge, et possèdent de nombreux atouts dont celui de nous faire rêver et de nous détendre. D’ailleurs, on se souvient tous de Tante Berthe qui jouait avec nous aux petits chevaux; et ces parties de rigolades nous rappellent le bon vieux temps, ce qui n’est pas négligeable en temps de crise mondiale… En tous cas, 37% des français ont déclaré avoir joué davantage que d’habitude pendant cette période.

Selon l’étude du panéliste NPD, les 10 jouets les plus vendus étaient pour la première fois des jeux de société. Leur vente a littéralement explosé au mois de mars avec une hausse de 83% par rapport à l’année précédente. Et on ne parle pas des 122% de progression pour les boîtes de puzzles! Habituellement écoulé à 500.000 exemplaires par an, le Monopoly a battu des records en 2020. Et le Trivial Pursuit Family Edition fait lui aussi partie de la liste en 9ème position. Pour Nicolas Benoist de la société Asmodée, éditrice de jeux, le regain pour les jeux de société traditionnels s’explique ainsi: “Les jeux de société très spécialisés correspondent plutôt à une niche de connaisseurs. Les clients lambda privilégient les classiques en sachant qu’ils ne seront pas déçus”.

En manque d’activités à cause des restrictions sanitaires, jouer aux jeux de société s’est avéré un bon moyen de garder le moral et de continuer à partager de bons moments en famille ou à distance!

Les jeux de société en ligne, ensemble mais chacun chez soi

En ces temps étranges, s’accorder un moment d’évasion en replongeant dans nos jeux d’enfance, voilà qui était tentant! On a quasiment tous profité du confinement pour se remettre au Monopoly, au Scrabble, au jeu des 7 familles, à la Bataille, ou même au bingo… Ce sont les valeurs sûres de notre enfance que l’on peut décliner à l’infini, sauf que la fermeture des magasins de jouets pour cause de Covid19 ne nous a pas aidés à assouvir nos envies de jeux! Trouver des partenaires de jeu s’est aussi avéré un exercice périlleux, voire mission impossible pour ces joueurs nichés au fond de la campagne ou bloqués par le couvre-feu. Qu’à cela ne tienne, les boutiques sur le net ont pu prendre la relève, ainsi que les jeux de société en ligne – un phénomène qui aura dépassé toutes les espérances de leurs créateurs…

Les mesures de distanciation sont toujours respectées, les pions ne se perdent jamais, les jeux sont tout de suite opérationnels, les partenaires sont à portée de clic et les petits tricheurs sont exclus – tels sont quelques-uns des grands avantages des jeux en ligne. Et plus d’excuses pour différer une partie de belote maintenant qu’on a le temps!

Avant tout, les jeux de société sont formateurs, notamment pour les enfants qui s’entraînent ainsi aux respects des règles. Mais entre quatre murs, on a vite fait le tour, et on connaît toutes les tactiques de nos adversaires accoutumés. Alors, jouer en ligne aux jeux de société, ne serait-ce pas l’occasion de découvrir d’autres horizons?

Des grands classiques revisités mais pas que!

Contrairement à ce qu’on pense, le Monopoly virtuel n’a rien à envier à son homologue en papier. Surfant sur la mode vintage, la révolution des jeux en ligne ne nous fait pas perdre au change, loin s’en faut! Grâce aux plateformes de jeux numériques rendant les fonctionnalités plus attractives et donc plus ludiques, les classiques ont gagné en design, en confort de jeu et en popularité.

Et les jeux d’échecs en ligne n’échappent pas à la règle, eux qui ont maintenant leur streaming, et même leur tournoi appelé Pogchamps où l’on peut gagner de l’argent réel, ils ont tout pour plaire, comme on nous l’explique sur le site Jeuxdcasino.com. Autres avantages: pas besoin de haute technologie pour jeter un dé ou déplacer un pion sur l’écran, la connexion internet peut rester modeste, et l’on peut jouer en mode gratuit.

Mais outre les grands classiques, on peut même dénicher des jeux de circonstance en version 2.0, comme le palpitant “Pandemic”. Un collectif nommé les “Dés givrés” a trouvé un bon compromis entre virtuel et présentiel. À Amiens, ces passionnés se réunissaient jusqu’alors autour d’un plateau de jeu, mais désormais, on peut les retrouver sur facebook live. Et c’est un franc succès, au vu des centaines de clics pour rejoindre en direct la partie géante du jeu “Detective Club”. Sur le web, on peut retrouver des jeux coopératifs développant l’imaginaire comme le célèbre “Dixit”, ainsi que des serious games qui plongent le joueur au coeur d’un personnage en détresse pour éprouver ses ressentis.

Avec les jeux en ligne, on peut plonger à travers l’écran comme dans un miroir. L’évolution des jeux de société est fortement influencée par les transformations culturelles de l’humanité, à tel point qu’on ne sait parfois plus qui influence l’autre. Mais jouer, c’est aussi un moyen de se libérer, de s’évader et d’oublier toutes les restrictions qui nous sont désormais imposées…