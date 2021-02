Quand faire réparer votre pare-brise ?

Nous empruntons chaque jour les routes. Et avec les incidents qui peuvent survenir, le pare-brise de notre voiture n’est pas à l’abri des dommages qu’un impact pourrait causer. Et une fissure, aussi petite soit-elle, ne doit jamais être prise à la légère. La solution, une intervention rapide effectuée par des professionnels.

Quels sont les conséquences d’un impact sur un pare-brise ?

Le pare-brise est l’un des dispositifs les plus importants d’un véhicule. Il assure la sécurité et la protection des passagers. Lors d’un impact, il prévient l’injection des membres du véhicule. Il empêche l’effondrement du toit et augmente la résistance du choc. En revanche, s’il est endommagé, il affectera la visibilité du conducteur et ne remplira pas correctement ses fonctions de protection.

Par ailleurs, une petite fissure peut rapidement causer beaucoup de dégâts sur un pare-brise. En effet, l’impact fragilise la vitre. Un choc thermique ou une secousse peut briser avantage votre pare-brise et vous obliger à le remplacer entièrement. Carglass, professionnel de la réparation et du remplacement de pare-brise, vous propose de réparer rapidement votre pare-brise afin d’éviter que l’impact ne se propage.

Réparation ou remplacement de pare-brise ?

Le remplacement de pare-brise n’intervient qu’en dernier recours. Lorsqu’un incident intervient, la réparation est la première solution envisagée. Mais celle-ci n’est possible que si l’impact se situe hors du champ de vision du conducteur et qu’il est petit qu’une pièce de deux euros.

Mais si la fissure dépasse 2,5 cm de largeur et qu’elle se situe à moins de 5 cm de bord, il faudra remplacer entièrement le pare-brise. Il en sera de même, s’il y a multiples fissures. S’il ne s’agit que de superficielles rayures, il ne sera pas nécessaire de remplacer le pare-brise. Il faudra juste le faire réparer rapidement pour éviter que les rayures ne s’aggravent.

Par ailleurs, il est toujours moins couteux de réparer un pare-brise que de le remplacer entièrement. Et si vous êtes assurés bris de glace, la réparation vous sera totalement gratuite.

Faire appel à un professionnel spécialisé en réparation de vitrage auto

Pour une réparation de pare brise à chalon sur saone les spécialistes en vitrage auto sont à votre disposition. Ils sont à pied œuvre pour vous offrir un résultat rapide et efficace. Si vous constatez un impact sur votre pare-brise, faites appel à des professionnels. Ils évalueront la nature de l’impact afin de déterminer, si cela nécessite une réparation ou un remplacement du pare-brise.

En cas de réparation, les techniciens utilisent un procédé fiable qui consiste à injecter une résine transparente dans l’éclat en vue de combler la fissure et remettre votre pare-brise en état.

S’il s’agit toutefois d’un remplacement, les experts ont la qualification nécessaire pour vous prodiguer un travail sans fautes. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, des équipes se déplaceront jusqu’à votre domicile ou sur votre lieu de travail pour prendre en charge votre véhicule.