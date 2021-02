Kurusan, le samouraï noir – Yasuke

Yasuke est le premier tome de Kurusan, le samouraï noir, une nouvelle série de la collection Histoire et histoires, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Thierry Gloris et Emiliano Zarcone, parue en janvier 2021, qui présente un personnage historique au parcours fascinant.

Au Japon, à la fin du XVIème siècle, des rebelles combattent contre les hommes du daimyo Oda Nobunaga. Alors que les rebelles Ikko sont pris au piège à l’intérieur du monastère et que le combat va bientôt cesser, son commandant lui demande les derniers ordres. Le seigneur Nobunaga ordonne d’entasser des fagots de bois autour des bâtiments et d’y mettre le feu. Son commandant est surpris, car plus de la moitié des assiégés sont des femmes et des enfants ! Oda Nobunaga reste ferme et insiste, car quiconque s’oppose à lui doit en payer le prix… Son surnom de roi démon ne doit pas être démenti ! Alors, le seigneur s’en retourne, laissant derrière lui un temple prit aux flammes. Quelque temps plus tard, Alessandro Valignano, un jésuite italien vient en visite au Japon, pour les établissements de son ordre. Il débarque avec un étrange homme à la peau noire, ce qui surprend les Japonais.

Joseph, nom de baptême de Yussuf, est un esclave qui suit son maître jusqu’au Japon. Mais là, les Japonais restent intrigués par cet homme fort à la peau d’ébène. Il va être racheté par Oda Nobunaga, offrant à cet homme une nouvelle vie de découvertes, de savoirs et bien plus encore. Respectueux et obéissant, Yussuf, renommé Kuru, explique son histoire et obtient rapidement la confiance de son maître, qui va lui apprendre l’art du combat. La bande dessinée est plaisante à découvrir, avec cet homme, esclave, qui réussit malgré tout sa vie, arrive à se faire des relations, tout en respectant ses maîtres, qui le respectent en retour. Un respect et une confiance puissante, qui va mener deux grands hommes dans une belle aventure, à suivre… Le récit est plaisant, fluide, très bien découpé, entre la vie de Yussuf et les combats d’Oda Nobunaga. Le dessin est également très bien travaillé, avec un trait fort, puissant et talentueux.

Yasuke est le premier tome de la série Kurusan, le samouraï noir, des éditions Delcourt, qui offre un récit riche et intéressant, entre histoire et légende, revenant sur la destinée d’un homme noir esclave, qui se retrouve au Japon, étranger qui va se lier d’amitié à un daimyo.