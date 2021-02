Octofight T3 : Fin de cette trilogie décapante chez Glénat !

Partagez





L’année dernière, les lecteurs découvraient Octofight de Juncker et Pacheco, aux Éditions Glénat. Cette année, la trilogie se clôture !

Le sujet se situe en 2056, lorsque le gouvernement décide d’éliminer les « vieux » qui coûtent trop cher à l’État. Voulant éviter l’euthanasie, Stéphane et sa femme tentent de fuir le plus loin possible. Malheureusement, ils atterrissent chez les Néo-ruraux, un groupuscule qui emploie les « vioques » dans des combats dignes du célèbre K1, pour se faire un max de fric !!!! Découvrez la fin, forcément explosive, de cette « fresque d’anticipation sociétale corrosive et jubilatoire sur le quatrième âge ». Dispo depuis le 27 Janvier 21.

Le décor :

L’Octofight Champion League bat son plein, mais se termine en une véritable boucherie !! Un vent de révolte vient souffler sur le gouvernement de Mohamed Maréchal Le Pen !! D’un côté, un groupe armé, de l’autre, les retraités qui souhaitent en finir avec ce système létal convenu à leur encontre … Le Président ne sait plus où donner de la tête !!

Lui à qui la vie a toujours réussie. Lui qui était promu à un destin exceptionnel grâce à son ascendance !!! Fils de Marion Maréchal Le Pen, qui, après une défaite cuisante contre sa tante, c’était convertie à l’Islam, et avait épousé un homme d’affaire des Émirats Arabes …

Là, dans sa piscine, entouré de merveilleuses jeunes filles dénudées, il ne sait que faire pour apaiser la révolte qui se déroule sous son nez !!! Et retrouver sa notoriété !

Et si la clé se trouvait de l’autre côté des barrières, en plein chaos ???

Le point sur la BD :

Un final révolutionnaire et explosif pour ce troisième tome d’Octofight aux Éditions Glénat ! Une belle fresque, à la fois politique, sociale, mêlant humour noir, affectif, en balançant de bons petits coups de pied satirique au système !! Je me demande toujours où Nicolas Juncker est allé nous chercher tout ça, mais le résultat est parfaitement jubilatoire et dramatique !! Le lecteur aura passé trois tomes à suivre les aventures de ses « vieux » abandonnés par le système et s’y sera inévitablement attaché tant leurs profils sont atypiques !

Une trilogie en noir et blanc où les graphismes de Chico Pacheco alternent entre bouilles expressives, légèrement caricaturales, et « fight » dynamique grâce au découpage déroutant !!!

Ma conclusion :

Un avenir que l’on ne souhaite à aucun de nos retraités. Enfin, on leur souhaite d’avoir la forme physique des « vieux » présents dans cette trilogie d’Octofight ! D’envoyer valser leurs fauteuils roulants et leurs dentiers, mais seulement pour nous entourer de tout leur amour !!! Glénat signe ici, une trilogie engagée, qui reste absolument jouissive, si le lecteur sait prendre les choses au second degré !!! Nous on souhaite juste profiter de nos « retraités » paisiblement !