Ma petite collection J’habille mes amies – Le carnaval

Le carnaval est un nouveau livre souple d’autocollants sur le thème de la fête du mois, le carnaval, paru aux éditions Usborne, en janvier 2021. Un cahier qui invite les enfants à se servir d’autocollants pour habiller les amies qui se préparent pour un défilé costumé.

Ma petite collection J’habille mes amies se complète avec ce nouveau cahier souple, sur le thème joyeux du carnaval. Un bel ouvrage qui se compose de plus de 250 autocollants réutilisables et 24 pages. A chaque double page deux personnages sont à découvrir et à habiller. Ainsi, au début de l’ouvrage, les enfants découvrent les amies et à la fin de l’ouvrage les autocollants réutilisables qui correspondent à chacune des fillettes. Des thèmes sont proposés, ainsi les bambins découvrent le carnaval sous toutes ses couleurs, avec des inspirations aquatiques, animalières, d’éléments, entre le feu et la glace, avec des clowneries, des masques de Venise…

L’univers du cahier souple est joyeux et coloré, avec des thèmes très divers et beaux, inspirant les enfants, pour le prochain carnaval. Des fillettes sont donc à retrouver et à habiller, avec l’aide d’autocollants, à retrouver à la fin de l’ouvrage. Les tenues des amies sont prédéfinies et présentées, elles sont également nommées, avec parfois quelques conseils, pour mieux apposer tout cela. Des éléments et motifs supplémentaires permettront d’agrémenter le livre souple, pour laisser libre l’imagination des petits artistes. Des phrases et petits paragraphes viennent compléter le livre souple, avec quelques éléments d’information, autour des thèmes choisis. L’activité est plaisante, douce et créative, inspirant les enfants pour leur costume à venir. Elle propose aussi, aux enfants à partir de 3 ans, de travailler la motricité fine en attrapant les autocollants et en les positionnant le mieux possible. Le dessin est très doux, joyeux, avec un univers coloré et plaisant.

Le carnaval est un nouveau cahier souple de la collection Ma petite collection J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un livre coloré et inspirant, joyeux et doux, qui propose aux enfants d’habiller des amies avec l’aide d’autocollants repositionnables.