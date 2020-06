Je suis en CP – Mes contes à lire tout seul

La collection Je suis en CP, des éditions Flammarion, se complète avec un recueil de contes intitulé Mes contes à lire tout seul. Un ouvrage paru ce mois de juin 2020, de Magdalena, qui propose aux enfants de découvrir la lecture progressivement à travers six histoires adaptées et deux niveaux de difficulté.

Le livre à rabat présente un marque-page à détacher, ainsi que le sommaire de manière illustré. Une façon ludique de présenter les contes aux jeunes lecteurs. Deux niveaux de difficulté pour la lecture sont à retrouver, le deuxième, pour lire presque tout seul et le troisième pour lire tout seul.

Boucle d’or et les ours, Le Petit Chaperon rouge, La Soupe aux cailloux, Le Chat botté, Le Petit Poucet et Jacques et le haricot magique sont les trois contes que les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir et lire dans ce recueil adapté. Dans les histoires, les enfants vont retrouver des mots surlignés, qui renvoient au dico-mots, à retrouver sur le dernier rabat. Un dictionnaire ludique, tout en images !

Pour aider à la lecture, des lettres muettes sont grisées. De plus, la police d’écriture est choisie, pour faciliter la lecture. Le texte est aéré, les mots simples et de nombreuses illustrations accompagnent parfaitement les contes, afin d’immerger plus facilement les jeunes lecteurs. A la fin de l’ouvrage, les enfants vont pouvoir valider leur compréhension, à travers quelques jeux.

Les jeunes lecteurs sont ravis de découvrir par eux-mêmes des contes, qu’ils connaissent ou pas, et d’ainsi compléter leur culture générale, tout en s’enrichissant, avec quelques leçons de vie et morales.

Mes contes à lire tout seul est un recueil de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion. Un bel ouvrage qui présente deux niveaux de lecture et six contes adaptés aux jeunes lecteurs, pour commencer à lire tout seul et progresser vers une lecture autonome.