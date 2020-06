5 idées de cadeaux pour la Fête des Pères : Simples & Efficaces

Vous êtes nombreux à vous triturer les méninges à la recherche du cadeau idéal pour votre papa à l’occasion de la Fête des Pères. Voici donc mes 5 idées de cadeaux pour la Fête des Pères. J’espère que cela vous aidera !

L’envoi d’une carte personnalisée



Je trouve qu’écrire un petit mot à son papa pour la Fête des Pères fait toujours plaisir. Je vous ai déjà parlé de Fizzer, cette application gratuite en ligne qui réalise de superbes cartes postales prêtes à l’envoi. Il vous suffira de choisir un modèle, d’ajouter les photos de votre choix, de l’accompagner d’un mot d’amour et Fizzer s’occupe de l’envoyer.

Profitez du code LAETI362362 qui vous permet de gagner 2 crédits en plus lors de votre inscription !

Un montage Photos



Je ne vais pas trop m’attarder sur Cheerz, je vous en parle souvent sur le blog et je sais que vous les connaissez très bien. Cela n’empêche que vous pourrez lui offrir un montage photo et autres idées personnalisées. Les magnets à coller sur le frigo sont juste canons. Et si papa est devenu récemment papy, il va fondre de voir la bouille de ses petits-enfants tous les jours. Vous allez le surprendre et l’émouvoir, succès garanti !

Bénéficiez de – 5 € sur votre panier avec le code LAEMZJ

Un beau livre

Les livres font toujours plaisir, on le sait. De plus, il est facile de trouver un thème en rapport avec ce qu’il aime. Pour vous aider un peu, FranceNetInfos ne cesse de présenter des livres sur le blog. N’hésitez pas à vous rendre sous la rubrique Littérature, vous trouverez forcément votre bonheur.

Des soins

Et oui, les papas aiment aussi se chouchouter. S’il fallait que je retienne une marque cette année, ce serait l’Occitane qui propose de véritables pépites en guise de soins pour les hommes. Vous aurez le choix de vous rendre en boutique ou sur le site en ligne. Et donc, la possibilité de découvrir la toute nouvelle gamme CADE qui est un régal. Au programme, un nettoyant visage exfoliant, mais aussi le baume après-rasage, un savon, une huile à barbe et bien d’autres produits autour du rasage. Les prix sont raisonnables et les compo’ sont dingues !

Un bisou

Le bisou ( de loin, COVID oblige) : le plus efficace et réconfortant des cadeaux.

Voici pour mes 5 idées de cadeaux pour la Fête des Pères !

Bonne fête des Pères à tous les papas !