Comment gérer les disques durs entre Mac et PC avec NTFS for Mac

Grâce à l’évolution de la technologie, les ordinateurs occupent une place importante dans notre quotidien. Comment gérer les disques durs entre Mac et PC ? Pas de soucis. Nous sommes ici pour vous venir en aide.

Les caractéristiques de NTFS for Mac

iBoysoft NTFS for Mac ont subi quelques modifications afin de vous procurer une meilleure expérience.

Un accès sans restriction en lecture-écriture aux lecteurs NTFS sous MacGrâce à ce logiciel, vous aurez la possibilité d’éditer, d’écrire, de copier, de supprimer et déplacer des fichiers en toute facilité. Régler les problèmes de disque se fera en un temps record. C’est l’occasion d’améliorer la qualité de votre travail !

Le montage et le démontage des lecteurs NTFS depuis la barre de menu Mac

Depuis quelque temps, iBoysoft NTFS for Mac dispose d’une application-bar de menu vous permettant de monter et démonter les lecteurs externes en un seul clic. C’est l’occasion de résoudre votre problème de temps.

Les options reliées au montage NTFS

Sachez que le montage NTFS avancé est désormais personnalisable. Une option automatique peut être activée afin d’optimiser votre temps. Préférez-vous contrôler manuellement vos lecteurs NTFS ? Pas de soucis. Vous n’avez qu’à décocher cette fonctionnalité rapide en allant dans les paramètres.

Les avantages du logiciel NTFS for Mac

Jusqu’à ce jour, aucun commentaire n’a été lancé à l’égard de l’application NTFS for Mac. À l’inverse, les utilisateurs affirment être conquis par l’efficacité du logiciel.



En effet, le logiciel NTFS for Mac vous offre plusieurs avantages. Premièrement, vous n’aurez plus de temps à perdre lors du montage et du démontage de vos lecteurs externes. Vous pouvez résoudre vos problèmes de disques tout en profitant de votre machine. Deuxièmement, vous avez la possibilité de gérer l’écriture et la lecture de vos disques sur Windows NTFS for Mac. De plus, l’application NTFS for Mac ne risque pas de ralentir les fonctions de votre matériel. Troisièmement, il facilite l’utilisation des lecteurs après un formatage rapide.