3, 2, 1… 0 déchet – L’aventure d’une famille

C’est aux éditions Perspectives Art9 qu’est parue la bande dessinée 3, 2, 1… 0 déchet, d’Aurélie Volsy et Lucile Fouquet. Un ouvrage moderne qui invite à prendre conscience de l’impact des déchets sur la nature, à travers le quotidien d’une famille qui va tenter l’aventure zéro déchet !

Le sujet est lancé autour d’une table, lors d’un apéritif entre amis. La dessinatrice explique qu’elle a rencontré une famille, avec trois enfants, qui s’est mise au zéro déchet ! Des personnes qui n’achètent plus rien qu’ils ne peuvent recycler eux-mêmes. La famille a impressionné une jeune femme, avec ce mode de vie qui change. Ils ont refusé toutes formes d’emballages plastique, font leurs courses avec des bocaux en verre et acceptent de se passer de certains produits, entre autres… La famille, au début de cette histoire, est ainsi présentée : Lulu, parisienne de 40 ans, Ben, son mari et les trois enfants Mila, Marc et Victor, âgés de 11, 10 et 6 ans. C’est par un besoin d’agir et une bonne réflexion, que l’aventure de cette famille va débuter, pour tenter de réussir à vivre sans déchets. Une prise de conscience, suite à un documentaire visionné par toute la famille, qui les a saisi d’effroi !

La bande dessinée retrace l’aventure d’une année environ, d’une famille qui après une prise de conscience collective a décidé de tenter de n’émettre aucun déchet. Une aventure éprouvante, non sans concessions, mais aussi trépidante et pleine de surprises. Le récit, qui est aussi comme un documentaire, reflète les pensées de la mère de famille qui s’explique. L’ouvrage est découpé en quatre chapitres, avec une prise de conscience et un besoin d’agir à combler, le commencement, l’envie d’aller plus loin et le fait de continuer d’avancer, petit à petit, pour sauver la planète. L’histoire est comme un journal à retracer, avec les mois et l’année qui s’enchaîne, les habitudes à bousculer, l’envie d’y arriver, les découvertes, les défaites, le courage, les recherches… La bande dessinée est pleine de surprise, d’humour et d’autodérision, avec de nombreuses informations, astuces et curiosités, pour inviter les lecteurs à prendre le même chemin et tenter leur propre aventure. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace et expressif.

