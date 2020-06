On est tous témoin de l’essor de la cigarette électronique en l’espace de quelques années seulement. Les fumeurs sont en effet de plus en plus nombreux à délaisser les cigarettes traditionnelles pour donner la place à la vapoteuse, également connue sous l’appellation vaporette. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce sujet.

La cigarette électronique, c’est quoi ? Également appelée « vaporisateur personnel » la cigarette électronique est un dispositif innovant conçu pour vaporiser une solution généralement à base de propylène glycol et de glycérine végétale. Dans la plupart des cas, la solution est aromatisée et peut contenir de la nicotine. À titre d’information, l’invention de ce concept remonte à l’époque lointaine. Contrairement aux idées reçues, le concept de l’ecig a été inventé dans les années 50, mais les modèles d’aujourd’hui que vous trouvez sur le marché doivent leur origine à l’inventeur et pharmacien Hon Lik. À l’heure actuelle, la cigarette électronique fait tabac, probablement à cause de nombreux avantages qu’elle propose, mais aussi de son aspect économique nettement intéressant. Différents modèles de cigarette électronique Depuis son arrivée sur le marché, la cigarette électronique fait l’objet d’innovations et améliorations continuelles de sorte qu’elle s’adapte aux besoins et nécessités des fumeurs. Ainsi, on peut retrouver la cigalike qui est sans contexte le modèle de clope le plus ancien. Puis, il y a le tube Mod qui est plus volumineux que la cigalike, intégrant une batterie plus performante permettant une utilisation journalière. Dans tous les cas, il y le box Mod ayant la particularité d’avoir une forme rectangulaire ainsi que le pod Mod qui utilise un principe plutôt similaire à la cigalike. C’est aussi le modèle de cigarette électronique le plus en vogue à l’heure actuelle. En somme, la cigarette électronique existe pour tous les gouts et pour tous les styles d’utilisateurs. Comment choisir la cigarette électronique la plus adaptée ? Compte tenu du vaste choix de cigarette électronique sur le marché, il est normal si vous avez du mal à choisir un modèle. Cependant, il faut préciser que ce choix dépend en grande partie de vos préférences personnelles, car il n’y a de meilleures cigarettes électroniques que dans un contexte donné. Cela en va de même pour le choix des saveurs. Effectivement, avec les milliers de saveurs d’e-liquides existants sur le marché, vous devez laisser libre cours à vos envies et à vos préférences pour faire le bon choix.