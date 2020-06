Verbatim lance la Clé USB Store ‘n’ Click

Parmi les accessoires informatiques incontournables de notre société moderne, les clés USB sont omniprésentes dans notre quotidien. Il s’agit d’un support de stockage amovible inventé vers l’année 2000 pour venir se brancher sur un port USB d’un ordinateur, et depuis quelques années sur plusieurs appareils. Parmi les clés les plus appréciées sur le marché, il y a le Store « n’ Click de Verbatim.

Présentation de la clé USB Store « n’ Click

Une clé USB est un outil dont on a besoin au quotidien afin de conserver et transférer des données en toute fluidité. Grâce à cette clé Store « n’ Click, vos données seront conservées en toute sécurité à un seul endroit et pourront vous accompagner tout au long de la journée, à la maison, aux bureaux ou à l’école.

Grâce à une conception unique « slide and lock », la clé vous donne la possibilité de déplier et rétracter facilement le connecteur USB. Ainsi, elle sera bien protégée lorsque vous n’en servez pas. Par ailleurs, la clé est conçue pour se verrouiller en position ouverte de l’utilisation du disque dur. De plus, cette clé USB de Verbatim est dotée d’un capuchon qui vous aide à ne pas la perdre.

Plus de détails sur le produit

La clé USB Store n’ Click Verbatim ne pèse que 9 grammes et ses dimensions bien pensées 53 mm x 22 mm x 10 mm font d’elle un outil pratique pour les utilisations quotidiennes. Quant à sa capacité de stockage, les 32 Go sont largement suffisants pour garder en sécurité vos données personnelles. De plus, son interface USB 3.2 avec des vitesses de transferts allant jusqu’à 5 Gbps satisfait les utilisateurs les plus exigeants.

Sa vitesse en lecteur va jusqu’à 80 Mo/sec, tandis que la vitesse en écriture peut aller jusqu’à 25 Mo/sec. Par ailleurs, sa technologie Plug and Play lui permet d’être simple et facile d’utilisation.