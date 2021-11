Je t’aime grand comme ça ! est un album, grand format, des éditions Langue au chat, paru en septembre 2021. Un livre de Maud Legrand et Erine Savannah, qui présente l’amour, un sentiment grand, réconfortant, fort, puissant, chaleureux, beau…

Quand on aime beaucoup, on a envie de le crier partout, du haut d’un arbre, de le chanter à tue-tête… Mais souvent, ce sont les mots chuchotés à l’oreille qui émerveillent ! Comme un petit garçon qui vient chuchoter au creux de l’oreille de sa copine assise sur un banc, qui se met à rougir. Quand on aime, on a envie de sauter de joie, sauter en l’air… Mais certains préfèrent faire un tout petit signe de la main, de très, très loin… Quand on aime, on a envie de dessiner des cœurs partout… même sur sa cabane en carton. Mais d’autres aimeront dessiner un grand cœur rouge, sur une feuille, un beau dessin rien que pour la personne qu’ils aiment !

Le grand livre présente en quelques lignes pleines de douceurs et d’émotions, la beauté de l’amour. Un sentiment grand qui offre différentes sensations, selon les personnes, l’amour porté, mais aussi les situations. Le texte simple, efficace et parlant, amusant, pour les jeunes lecteurs, s’accompagne de grands dessins qui mettent en scène ces sentiments, situations, sensations, expressions différentes… Chacun se retrouvera dans une ou plusieurs de ces scènes décrites, entre partage, envie et sensation. Le récit est délicat, poétique et rythmé, avec des répétitions qui invitent les enfants, plus jeunes, à participer et à partager leur amour. Un livre bienveillant, doux, sincère, qui vient démontrer que tous les amours dits, annoncés, partagés, sont importants pour se construire émotionnellement et socialement.

Je t’aime grand comme ça ! est un grand et bel album, coup de cœur, des éditions Langue de chat, qui présente l’amour partagé, les mots doux et chaleureux, les sentiments, les sensations, les expressions, la délicatesse, les envies, les ressentis, le bonheur…