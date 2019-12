Johnny intime, le beau livre des éditions Cherche midi

Johnny intime est un beau livre, d’Alain Rolland et Alessandra d’Angelo, paru aux éditions Cherche midi, en octobre 2019. Un ouvrage de 176 pages, qui plaira à tous les fans de Johnny Hallyday, dévoilant de très belles photos de famille, d’amis, de tournées, de scènes, d’enregistrements…

Après une présentation des auteurs, notamment le photographe Alain Rolland, qui a pu vivre au quotidien avec la star, installée en Californie, le beau livre fait pénétrer les lecteurs dans l’intimité du chanteur, avec sa vie de famille, ses amis, les coulisses très fermées de l’enregistrement de l’album de blues, ses sorties, ses soirées…

Le livre présente une multitude de belles photographies, en noir et blanc et en couleur, apportant force et dynamisme à la lecture. D’ailleurs, il y a quelques paragraphes, anecdotes et informations à retrouver dans cet album, présentant les amis de Johnny, son entourage, les lieux qu’il a fréquenté, le studio d’enregistrement, la villa… Les photographies sont donc variées, présentant autant le chanteur dans l’intimité de la famille, avec sa femme, ses filles, que son cercle d’amis, ou encore les personnes avec qui il travaillait.

Alain Rolland, photographes de célébrités à Hollywood, partage ici quelques années et instants intenses et beaux, de la vie du chanteur. Un peu plus de 200 photographies du mythe, entre tendresse, passion et discrétion. La lecture est plaisante, car courte et efficace, avec quelques mots et phrases simples qui présentent le lieu, la date et les personnages. Les photographies sont variées, tant par la couleur que par le format, apportant chacune à leur façon, un regard doux, différent, de l’homme et de l’artiste.

Johnny intime est un beau livre, un bel ouvrage, à offrir à tous les fans pour Noël, s’ils ne l’ont pas déjà fait avant, invitant à découvrir le rockeur différemment, dans l’intimité de la famille Hallyday, en sortie, dans le studio d’enregistrement, entre amis…