Janod, c’est aussi des arts créatifs !

Janod, marque connue de jeux et jouets, propose aussi des coffrets de loisirs créatifs pour les enfants. Une collection très complète, pour les tout-petits dès 2 ans jusqu’à plus de 8 ans. Des activités diverses et variées, pour filles et garçons, pour réaliser de beaux tableaux, de jolis masques, des créations de toutes sortes.

Janod est une marque française connue et reconnue, spécialisée dans la fabrication et la création de jeux et jouets en bois et en carton. Depuis 1970, la marque française a su plaire à plusieurs générations d’enfants et de parents, avec de jolis et tendres univers colorés. Mais la marque propose aussi des coffrets d’arts créatifs aux enfants, des boîtes idéales et complètes, parfaites à offrir à Noël.

Parmi la large gamme de coffrets de loisirs créatifs, France Net Infos a pu découvrir une nouveauté des Ateliers du calme. Le coffret Mosaïques en mousse Circus est une jolie boîte qui contient tout ce qu’il faut pour réaliser de beaux tableaux. A l’intérieur se trouvent cinq tableaux à compléter, ainsi que douze planches de mosaïques en mousse de différentes couleurs. Il y a également un livret à l’intérieur où se trouvent les étapes à suivre, pour réaliser de beaux tableaux.

Le coffret est adapté aux enfants dès 4 ans, présentant des illustrations et des personnages de cirque. L’activité est plaisante et calme, les enfants sont amenés à l’apaisement et à la concentration, en apposant les petits carrés de mousse de couleurs au bon endroit. En effet, sur les tableaux, des carrés blancs, dont les cadres sont de couleurs différentes, correspondent à l’emplacement des carrés de mousse de couleurs à coller. Les enfants travaillent ainsi leur motricité fine, leur réflexion et leur application, afin de réaliser de jolis tableaux colorés, présentant des scènes avec des personnages, des animaux du cirque.

Bien évidemment, Janod présente aussi de nombreux jeux et jouets notamment, les Funny Kit, des animaux en bois, pour les enfants à partir de 24 mois. Ils sont composés de plusieurs parties à démonter et remonter, sans fin, comme un puzzle, mais en 3D. Les enfants travaillent leur motricité fine et leur dextérité, mais en les collectionnant, il est possible de mélanger plusieurs animaux, invitant à la créativité et présentant des animaux rigolos.

Janod est une marque française incroyable et pleine de découverte, ne présentant pas que de jeux et jouets, mais aussi de quoi éveiller l’esprit créatif des enfants, avec des coffrets d’arts créatifs, beaux, complets et apaisants, parfaits pour ce Noël.

La marque Janod est à retrouver par ici…