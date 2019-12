Kipling – Casual ou Rock & Roll ? Un sac à main pour Noël

Peut-être êtes-vous en train de choisir la tenue que vous porterez le soir du Réveillon ? Cela tombe bien, car j’avais envie de vous présenter la collection de Noël des sacs à main Kipling. Dans un esprit rock & roll, ils vont ajouter un peu de pep’s à nos différents looks. Après tout, en période de fête on peut tout se permettre, pas vrai ?

Mes coups de cœur Kipling pour Noël : Piano Bag & Délia

Lors de grands événements ou pendant les fêtes, j’aime accessoiriser mes tenues pour leur donner encore plus de caractère. C’est le moment où je me permets d’oser un peu plus. D’apporter un petit quelque chose, une pièce qui ferait la différence. Cela fait longtemps que je suis fidèle à Kipling, et j’étais loin de m’imaginer que la marque sortirait de sa zone de confort pour proposer de nouveaux modèles hypers tendances et festifs à la fois.

J’ai flashé sur deux modèles de sacs à main bien différents. Le premier étant un basique couleur gris électrique, quant au second, il est plus original et pile dans l’esprit des fêtes de fin d’année. Il s’agit des modèles Piano Bag et Délia que j’ai choisi de couleur Steel Grey Gifting. Soit, un sac à dos de petite taille et un sac bandoulière. Rien à voir me direz-vous ? Exactement ! Et c’est justement pour cela que Kipling fait partie de mes marques de sacs à main préférée. Il y en a pour tous les goûts, en plus la qualité est dingue !

Zoom sur le sac à main Délia

Délia est pour moi un basique de tous les jours, mais aussi la pièce « casual » qui peut apporter une touche décontractée à un look hyper festif. Je l’adore, il est canon ! Et j’ai complètement craqué pour le gris métallique de la couleur Steel Grey Gifting. Je n’ai pas l’impression de porter un simple sac à dos, parce qu’il est bien pensé, classe et sportif à la fois. Bref, je suis conquise. Je le porte avec n’importe quelle tenue, sobre, élégante, décontractée, classique, etc. J’aime beaucoup la couleur Cloud Metal également. Il est pratique, de petite taille, léger et résistant à l’eau.

Son prix : 99 €

Zoom sur le sac Piano Bag

Sans aucun doute le sac le plus festif de la collection. Avec sa bandoulière, on va pouvoir le porter près de soi toute la nuit. Danser, chanter, sans jamais le perdre de vue. Il est de petite taille. Ses détails sont absolument magnifiques. Les sequins sont colorés en noir et blanc et représentent les touches d’un piano, d’où son nom Piano Bag. Je le trouve très glamour, élégant aussi. Vous pourrez glisser l’essentiel de ce dont vous avez besoin en soirée. D’autres sacs petit format sont à découvrir également. Plus originaux les uns que les autres. Ils seront parfaits en soirée, ils vont faire beaucoup d’effet !

Son prix : 99 €

Joyeux Noël avec Kipling !