Mon beau cherche & trouve est un livre pop-up de Fanny Giacomini, paru aux éditions Langue au chat, en octobre 2019. Un bel et grand ouvrage qui propose aux jeunes lecteurs une simple histoire, pour patienter jusqu’à Noël, et retrouver, dans chaque merveilleuse scène des éléments cachés.

Emma et Louis sont ravis. Aujourd’hui Papa a ramené un magnifique sapin. Maman a sorti les décorations du grenier. Toute la famille se met au travail pour décorer la maison et le sapin de Noël. Même le chat porte un petit cadeau, fièrement, dans sa gueule. Une fois terminés, ils sortent tous, pour aller sur le marché de Noël. Il y a des artistes et des artisans qui ont installé leurs échoppes dans de jolis petits chalets en bois. Dans les allées du marché, il y a une douce odeur de pain d’épices et de cannelle. Ça sent vraiment bon…

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent une grande illustration en pop-up, une belle scène de Noël, pour patienter tranquillement jusque-là… Un texte simple et court décrit la scène à découvrir, ainsi que les personnages qui s’affairent, la famille réunie. En haut de chaque double page, des éléments entourés sont à retrouver dans la grande illustration. Un jeu de cherche et trouve amusant et captivant, qui permet d’observer un peu plus tous les détails de ces grandes fenêtres. Huit objets, animaux ou personnages amusants, des détails amusants à retrouver. Les grandes fenêtres en pop-up sont captivantes, comme un théâtre qui s’ouvre juste pour les jeunes lecteurs, les plongeant rapidement dans de superbes scènes festives. Le dessin est rond et coloré, doux et agréable à découvrir, avec des personnages expressifs et une ambiance chaleureuse.

Mon beau Cherche & trouve est un grand livre pop-up passionnant, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir cinq grandes fenêtres en pop-up, des scènes de Noël fabuleuses et de rechercher dans tous ces décors des détails amusants dissimulés.