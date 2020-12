Julius Corentin Acquefacques, tome 7, L’hyperrêve

L’hyperrêve est le septième tome de la série Julius Corentin Acquefacques, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2020. Une bande dessinée particulière, originale, de Marc-Antoine Mathieu, où le héros Julius Corentin Acquefacques se voit prisonnier de son rêve, ou peut-être celui de son voisin…

Du plus lointain qu’il se souvienne de cette histoire, Julius Corentin Acquefacques revoit des grains minuscules, lointains, à perte de vue. Il savait qu’il s’agissait de poussières de rêves. Ces dernières auraient pu flotter là, dans l’immensité absolue, indifférentes et indéfiniment, mais le temps et le changement ont fait se conjuguer les poussières. Elles commençaient à dessiner des formes qui devinrent de plus en plus familières. Julius Corentin reconnu ce lieu, faisant naître en lui un sentiment désagréable de sa propre contingence. Au plus fort de cette sensation tout s’acheva. Ainsi, quand il se réveilla, son « une pièce » lui parut étrangement plus étriqué que d’habitude, ou était-ce lui qui était bizarrement plus grand ? Une double hypothèse qui lui fit suspecter qu’il était encore certainement sous l’emprise pseudologique du rêve… c’est alors que de gros yeux le fixaient au-dessus !

Le récit étrange entraine les lecteurs dans les rêves improbables et fous de Julius Corentin Acquefacques, se jouant de tout, l’infiniment, les mots, le dessin et l’irréel. Alors que le héros rêve, son voisin intervient dans ce rêve, qui devient un hyperrêve, où les deux personnages se confrontent. Un abîme onirique à la puissance infinie, dont il va falloir se sortir, car celui-ci semble sans fin. Un cul-de-sac incompréhensible et fou, offrant des réflexions désopilantes sur la notion d’infini. L’absurde et la créativité définissent cette bande dessinée assez folle, fantasque et pourtant curieuse et bien écrite. Le livre est également bien construit, avec un jeu sur les pages et une page pliée. Le dessin est tout aussi particulier, en noir et blanc, avec un trait plutôt épais, jouant avec les ombres, les tailles, les proportions pour jouer avec ces notions d’infiniment petit et infiniment grand.

