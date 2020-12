La baronne du Jazz – Steinkis Éditions – BD

Partagez





Une BD « hommage » a celle qui fût considérée comme la plus « sauvage » des Rothschild !! Enfant terrible, Pannonica deviendra Nica de Koenigswarter, traversant les âges, en revêtant plusieurs « manteaux » ! Elle devient « La Baronne du Jazz », tantôt muse, passionnée, déterminée à faire découvrir au Monde, un nouveau genre de Jazz ! Un titre 2020, que certains, ont du rater à cause des événements mais à découvrir absolument aux Éditions Steinkis !!!

Le décor :

Baie d’Hudson, État de New York, États-Unis, décembre 1988 …

Sur un bateau, une triste jeune fille serre contre elle une urne funéraire. Accoudée à la rambarde du pont, elle ouvre l’urne et laisse s’envoler les cendres dans la brise de la nuit. Un papillon apparait. Il s’envole au dessus de New York, passe devant des chats joueurs dans un bel appartement où se trouve un magnifique piano à queue. Puis se laisse porter par quelques notes de « jazz » posées là sur une partition. Et finit par atterrir sur le journal annonçant le décès de la Baronne Panonica, en première page.

Retour en Angleterre, octobre 1923 …

Devant la résidence de la famille Rothschild, une jeune sauvageonne, pieds nues, assise dans l’herbe, réussit à capturer un papillon !!! Toute fière, elle le présente à son père, croyant avoir capturé un « Pannonica ». Quelle est sa déception, lorsqu’il lui apprend que ce n’est qu’une vulgaire mite ! Pourtant, même si la jeune fille pense que ce sont d’horribles bestioles, son père lui rappelle que ce qualificatif est injuste … car, « elles sont juste … différentes » …

Un adjectif qui marquera la vie et le parcours de celle qu’on surnommera : « La baronne du jazz » !

Le point sur la BD :

Jamais je n’aurais pu imaginer une vie aussi riche d’aventures et de rencontres pour une femme ayant vécu entre 1913 et 1988 !!!

Stéphane Tamaillon dresse un portrait flatteur et passionnant de celle qui fût surnommée : “La baronne du Jazz “. De son enfance « rebelle », où son caractère obstiné est déjà bien présent, à ses meilleures années, on découvre la multitude d’expériences que cette jeune femme a pu vivre tout au long de sa vie. La rendant insaisissable et si « originale » !

Mais, que pouvait-on espérer de mieux qu’une femme, ayant grandi pendant les années folles. Ayant traversé les crises de 1929, puis le totalitarisme de la guerre pour finir dans les « fifties » et les influences jazz !!! On traverse les âges, pour la voir se transformer, s’épanouir et découvrir la musique … Une passion incroyable pour le jazz et ses meilleurs représentants !!!

Pour ses premiers graphismes chez Steinkis Éditions, Priscilla Horviller nous présente cette dame « hors norme », toute en « volupté » et grâce , comme le « papillon qui caractérisera son prénom. Ses illustrations dansent comme des notes de musique, débordant des cadres définis, aussi indisciplinées que son égérie !!!

La conclusion :

Une biographie graphique rendant à cette “Baronne du jazz”, toute son importance et sa “folie” ! Èphémère, incontrôlable mais tellement féministe et avant garde. Le destin d’une grande Dame à découvrir chez Steinkis Éditions, pour comprendre ce que peut être une vie de passionnée !!!!