Junji Ito – Histoires courtes

Histoires courtes est un recueil qui propose de découvrir l’œuvre de Junji Ito. Un bel ouvrage horrifique, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Seinen, en novembre 2022. Un volume unique, grand format, qui rassemble dix histoires courtes du maître du manga de l’horreur.

Un homme court, avec son chien, le long d’une berge. Ils ralentissent l’allure. Le chien semble attirer par une odeur, vers l’eau. Le maître demande à Shiro, ce qu’il y a. L’homme se penche. L’instant d’après il crie d’effroi. A la surface de l’eau, deux êtres morts s’enlacent, mais ils sont cousus l’un avec l’autre, tout du long de leur corps. Quelque temps plus tard, l’affaire passe aux informations, à la télévision. Il est expliqué que les deux corps découverts dans l’étang d’un parc de la ville de XX, tôt le matin même, ont été identifié. Il s’agirait d’un jeune couple dont la disparition avait été signalée, il y a quelques jours déjà. Les deux corps étaient étroitement noués l’un à l’autre par des fils de nylon, servant d’ordinaire à la pêche. Michio est dans sa chambre, en train de regarder les informations. De l’autre côté de la porte, sa mère annonce qu’elle lui dépose son déjeuner.

Des histoires horrifiques et des illustrations aussi captivantes que dérangeantes sont à retrouver, dans ce recueil. Un bel ouvrage qui rassemble les nouvelles créées par Junji Ito, dont certaines restées inédites. La publication présente est accompagnée de pages en couleur agrémentées d’illustrations encore jamais dévoilées. Un épisode a d’ailleurs été créé spécialement pour l’occasion. Les récits et l’univers horrifique de l’artiste est toujours aussi curieux, captivant, étrange et dérangeant. La folie, les démons, le surnaturel, les relations complexes et l’amour s’entremêlent toujours, dans ces différents récits. L’horreur est explorée sous toutes ses formes, avec une ambiance flippante, très angoissante. Les histoires, plus ou moins courtes, sont intenses, captivantes et effroyables, présentées dans une anthologie de luxe.

