Kaleïdos – Le trône de Saphir

Le trône de Saphir est le deuxième tome de la trilogie Kaleïdos, des éditions Delcourt, paru en septembre 2024. Une bande dessinée jeunesse, de Motus, Lucio Leoni et Emanuela Negrin, qui invite à découvrir un monde fantastique et à suivre la quête d’un jeune héros attachant.

Jharzafat, Zlub, Drabul, Qwydine et Qolon Ki arrivent à la cité royale de Cyan. La vue est spectaculaire, avec cette cité en forme de corne d’abondance, où les habitants sont dessus et dessous. Les personnages s’amusent de cela, mais la princesse rassure, affirmant que tout le monde a bien la tête qui pèse sur les épaules et les pieds qui touchent par terre ! Jharzafat découvre une création renversante de la Hazute bleue. Qwydine finit par se moquer, car son ami n’a pas vu le palais de son excellentissime mère toute-puissante. Mais la princesse est rapidement reprise par Qolon Ki qui lui rappelle qu’on n’a pas le droit de se moquer ainsi de la reine ! Elle rappelle également à Qwydine de se tenir à carreau, car depuis son départ, la reine est furieuse. Les héros attendus descendent, mais vont être séparés. Qwydine et Qolon Ki doivent retrouver la reine…

Il est plaisant de retrouver les héros qui arrivent à l’incroyable cité de Cyan. Mais ils ne vont pas s’attarder, car les choses vont se précipiter, dans ce deuxième tome. Alors que Jharzafat fait son annonce à la reine et son assemblée, il se fait moquer par Arvich Greyted, de la délégation des nouveaux Oksidos. Il affirme que la couleur blanche est restée éveillée, et de ce fait, ils sont les guides. Ils démontrent leur force, grâce à un curieux personnage doué de magie puissante. Ainsi, Jharzafat se voit banni, alors que son petit compagnon reste enfermé à la cité. Ainsi, la bande dessinée offre un souffle de complot sur l’intrigue plutôt bien menée. Elle présente son lot de rebondissements, d’action et d’humour. Mais le héros principal se révèle, lui aussi, de manière surprenante… Le dessin reste plaisant, un brin manga, avec un trait fluide et puissant, très agréable.

Le trône de Saphir est le deuxième tome de la trilogie fantastique Kaleïdos, des éditions Delcourt. Un album plaisant à découvrir, proposant de suivre les héros dans leur quête de liberté, mais qui vont se faire surprendre par un complot bien mis en place…