Calendrier de l’Avent Funko Pop 2024 – Un incontournable !

Vous êtes fan des figurines Funko Pop mais vous ne savez pas laquelle ajouter à votre collection ? Bonne nouvelle : Funko revient cette année avec plusieurs calendriers de l’Avent, chacun dédié à des licences cultes comme Marvel, Hasbro, Stranger Things et Pixar. Mais notre coup de cœur absolu, c’est le calendrier de l’Avent Funko Pop Pixar 2024 ! Avec ses surprises à découvrir chaque jour, il promet de faire craquer les fans, petits et grands, tout au long du mois de décembre.

Funko Pop – Des figurines au design incontournable

Impossible de passer à côté des figurines Funko Pop, ces personnages au style unique et à la tête disproportionnée. Inspirées d’un grand nombre de licences cultes, elles font craquer les fans de pop culture… et soyons honnêtes, nous aussi ! Marvel, Disney, séries cultes ou jeux vidéo, il y a forcément une Funko Pop à l’effigie de vos héros préférés. Véritable phénomène, elles trônent fièrement sur les étagères ou les bureaux des passionnés. Alors, prêts à craquer à votre tour ?

Les calendriers de l’Avent Funko : Un plaisir pour tous les âges

On pourrait penser que les calendriers de l’Avent Funko Pop 2024 s’adressent uniquement aux kids, mais c’est loin d’être le cas ! Les grands enfants que nous sommes vont également craquer pour ces petites merveilles. Chaque jour de décembre, une figurine Pocket Pop en vinyle viendra ajouter un peu de magie à votre quotidien. Les calendriers de l’Avent se déclinent selon les licences qu’ils reprennent, offrant ainsi un choix varié et original. Et parmi ces éditions, nous avons décidé de vous présenter en détail le calendrier Pixar, un must pour les fans de l’univers inoubliable des studios d’animation.

Préparez-vous à vivre une aventure festive pleine de surprises et de nostalgie !

Le calendrier de l’Avent Funko Pixar 2024

Le calendrier de l’Avent Funko est esthétiquement super sympa. La marque a ajouté une touche de magie à l’illustration principale, où Woody de Toy Story apparaît fièrement en gros plan. Le design est canon forcément, fidèle à l’univers de la marque. Il rend hommage aux célèbres films d’animation Pixar, comme en témoigne l’arrière du calendrier, où l’on aperçoit des figurines des Indestructibles, Monstres et Cie, et bien d’autres encore. A l’intérieur, on découvre 24 petites fenêtres numérotées, chacune dissimulant un personnage. Chaque jour réserve son Pocket Pop en vinyle à collectionner, pour une expérience vraiment fun et pleine de surprises !

En résumé, le calendrier de l’Avent Funko Pop Pixar 2024 est une véritable pépite pour les fans de la marque et de l’univers Pixar. Avec ses petites figurines Pocket Pop en vinyle, chaque jour devient une nouvelle aventure pleine de magie. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans l’univers Funko, ce calendrier saura ravir tous les passionnés, petits et grands.

Prêts à découvrir les surprises cachées derrière chaque fenêtre et à agrandir votre collection ?

N’hésitez pas à visiter la boutique Funko pour vous l’offrir !