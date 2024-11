Vista Print – Le calendrier de l’avent personnalisé

Vista Print est une société du groupe Cimpress, qui vient surtout apporter son savoir-faire et sa qualité aux entreprises. Mais la marque propose aussi des produits pour les particuliers qui s’y retrouveront certainement. Ainsi, le calendrier de l’Avent suggéré plaira autant aux professionnels qu’aux particuliers !

Vista Print ce n’est pas que des cartes de visite, car la gamme de produits reste assez large. En effet, l’entreprise propose des flyers, des cartes postales, menus, tampons et encre, enveloppes, papier à en-tête, textiles, affiches et bien d’autres choses encore, pour les professionnels, mais aussi d’autres produits pour les particuliers. Parmi ces derniers, il y a aussi des produits dont les particuliers peuvent profiter, dont le calendrier de l’Avent.

Le calendrier de l’avent est à personnaliser, et propose de surprendre ses clients, ses amis ou sa famille. Le devant est à personnaliser avec une photo à intégrer. Il possède vingt-quatre fenêtres perforées, qui cachent des chocolats, avec cinq options de chocolats, pour un produit certifié FSC. En effet, le coffret est fabriqué à partir de matériaux issus des forêts responsables.

Le calendrier de l’avent propose différents formats, selon les chocolats choisis. Ainsi, il est personnalisable, selon les chocolats choisis, soit cinq possibilités, puis, l’orientation et la taille du calendrier. Plus de cent modèles sont suggérés, pour personnaliser le calendrier de l’Avent, offrant un très large choix, afin que le coffret soit unique ! Des illustrations, le nombre de photographies, sont autant de choix possibles, avec son propre texte et ses clichés. Pour le texte, il y a différentes polices et différentes tailles, et la possibilité d’écrire ce que l’on souhaite. Des visuels, des couleurs peuvent aussi changer la donne…

Le configurateur est assez accessible et simple, permettant de comprendre rapidement et de créer son propre calendrier de l’Avent unique. Les étapes sont faciles à suivre et permettent de créer rapidement son coffret. Il faudra compter une semaine pour l’impression, afin de recevoir le calendrier de l’avent en temps et en heure.

Une fois reçu, le calendrier semble bien conçu, avec une patte à l’arrière, pour le poser debout, ou un trou pour l’accrocher au mur. Il faudra faire attention au format, pour ne pas trouver le calendrier de l’Avent trop petit. Le carton et les photographies sont de bonne qualité, permettant de profiter de ses clichés. Les fenêtres s’ouvrent assez facilement, laissant apparaître les chocolats choisis. Le coffret est superbe, proposant de revivre un moment, un souvenir marquant. Un moment plaisant, entre souvenir, mélancolie, amusement, accompagné d’une petite douceur !

Vista Print est une marque surtout connue pour faire des cartes de visite à des professionnels. Mais, plus que cela, elle propose une belle gamme de produits, qui s’adresse aussi aux particuliers, comme le calendrier de l’Avent à personnaliser, à offrir ou à s’offrir !