Kididoc – Mon imagier des 5 sens

Mon imagier des 5 sens est un nouveau livre animé, de la collection Kididoc, pour les tout-jeunes lecteurs. Un imagier animé, paru aux éditions Nathan, en janvier 2020, qui propose aux tout-petits de découvrir leurs sens, tout en s’amusant.

Dès la couverture, les tout-jeunes lecteurs sont invités à actionner une animation pour faire bouger les bras d’un petit garçon, ainsi que ses yeux. Ainsi, il regarde une rose, d’un côté et une glace au chocolat de l’autre, rappelant quelques sens. L’ouïe est le premier sens que les enfants vont découvrir, dans ce livre animé. Une double page qui présente quelques sons, comme l’oiseau qui chante, le téléphone qui sonne, l’eau qui coule, ou encore la vache qui mugit. Ensuite, c’est un enfant qui joue de la musique qui est à retrouver. Une question interpelle les jeunes lecteurs, les invitant à découvrir l’instrument mis en avant. L’animation cache le nom de l’instrument, se présentant ainsi comme un imagier.

Ainsi de suite, à chaque double page, les tout-jeunes lecteurs vont découvrir les cinq sens, tout en les invitant à animer leur découverte. Une première exploration ludique, pour retrouver l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût et la vue. Une première page se présente comme un imagier, présentant quatre dessins et quatre mots associés. Sur l’autre page, une plus grande illustration, avec une animation, afin de captiver un peu plus les tout-jeunes lecteurs. La découverte des sens est animée, plaisante, colorée et interactives, avec des questions posées, auxquelles les enfants doivent répondre. Pour la vue, ce sont les couleurs qui sont mises en avant, afin de commencer à les différencier, à les nommer et à les associer, grâce à une roue à tourner. Le dessin est très simple et tout rond, très doux et agréable, offrant un univers coloré.

Mon imagier des 5 sens est un livre animé, de la collection Kididoc, qui invite les tout-jeunes lecteurs à s’éveiller aux 5 sens. Ainsi l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et le goût, sont à retrouver à la manière d’un imagier interactif, animé et coloré.