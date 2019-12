La box de Noël gourmande par Made in France Box

La marque Made in France Box présente sa box gustative et savoureuse pour ce Noël. Le Terroir de Noël est un coffret gourmand à offrir, à partager, à déguster, ou encore à déposer au pied du sapin de Noël, pour tous les gourmands.

Marque française, Made in France Box, propose et présente des produits français, à déguster, à travers des coffrets divers, par thème pour par région. Des box gourmandes et savoureuses composées de productions de producteurs locaux, qui ont envie de faire partager un savoir-faire français. Pour ce Noël, Made in France propose sa box « Le terroir de Noël », avec huit produits pour les fêtes, à découvrir et déguster.

La boîte est la même, simple et élégante, blanche, avec une belle illustration représentant quelques monuments français. Huit produits du terroir sont à découvrir dans cette box délicieuse, tant des produits salés que sucrés, et toujours une boisson. Ici pas des moindre, une bouteille de Champagne de Gabriel Fresne. Une bouteille de 75 cl, pas seulement pour la dégustation, de ce vin pétillant brut. Un champagne mature et équilibré, à la robe brillante et jaune, avec de fines bulles, au nez foral et gourmand, et à la bouche fine, quelque peu fruitée, douce et plaisante.

Dans la box, il y a aussi deux produits de la marque Le Manoir d’Alexandre, à découvrir, qui met en avant le terroir de sa région. Dans le cœur de l’Aveyron, Le Manoir d’Alexandre offre une production multiple, avec une grande variété de produits, notamment quelques spécialités. Dans la box, la terrine d’oie aux châtaignes est à déguster à l’apéritif ou en entrée, à tartiner généreusement sur du pain frais ou des petites tranches grillées. L’incontournable bloc de foie gras est, bien évidemment à savourer aussi, dans ce coffret. Un foie gras de canard reconstitué, à conserver au frais, mais à sortir quelques minutes avant dégustation, afin qu’il soit juste fondant et pour dévoiler toutes ses saveurs. Il sera parfait en entrée, à découper en tranches d’un centimètre, sans le tartiner, pour ne pas l’abîmer, sur un toast brioché ou pas.

Une terrine de rillettes de saumon Bio, de la Maison Saint-Lô, est également à déguster et découvrir. Un produit délicieux, fait à partir de poissons frais, fabriqué à la main, dans la conserverie. La recette est simple offrant le meilleur du saumon, ce poisson savoureux et délectable, que l’on aime à retrouver en ces fêtes de fin d’année. Une terrine de rillettes a dégusté à l’apéritif, sur des tartines grillées ou des blinis.

Quatre produits sucrés sont à découvrir dans la box, en commençant par le pain d’épices au miel nature de la marque Butimiel, un incontournable pour Noël ! Un pain d’épices de 250g, qui a reçu le 1er prix fermier d’Or 2018 et 2019, pour les Pains d’épices fermier d’Or. Un pain d’épices riche en miel, savoureux, très onctueux et moelleux à souhait, qui se déguste avec gourmandise…

Une barre de nougat aux myrtilles, de la marque Les délices des abeilles, est à déguster, à tout moment de la journée, pour un plaisir gourmand, parfait pour les fêtes de Noël. Un nougat mou, savoureux et fruité, curieusement foncé, avec les myrtilles. Une pause gourmande fondante, mais aussi croquante, avec les morceaux d’amandes à croquer.

La conserverie Les Mille Sources propose toutes sortes de conserves, de l’entrée au dessert. De délicieux desserts comme ce fondant au chocolat à déguster. Il est facile à démouler, très chocolaté et à savourer tiède de préférence, pour mieux retrouver le fondant au cœur et le gâteau autour.

Enfin, la Marmelade de Noël, de la marque Domaine de Baudry, est à déguster au petit déjeuner. A tartiner sur une tranche de brioche, ou sur du pain grillé, la marmelade à l’orange et saveur pain d’épices, est exotique et fascinante pour les fêtes de fin d’année. Les morceaux sont plaisants à retrouver en bouche et l’odeur est sucrée et gourmande.

La box « Le Terroir de Noël » est en édition limitée, bien évidemment, parfaite et savoureuse, pour découvrir des produits français, festifs et raffinés, des splendeurs de notre terroir. La boîte se complète avec des fiches présentant les marques et les produits, avec une idée de recettes, pour les tables de fête. Une box Made in France qui est un coffret gourmand et savoureux, à offrir ou à partager, à déposer au pied du sapin de Noël.

